كيف ترى العالم؟.. اختبار يكشف أسلوبك في تصور الأشياء!

إذا أغمضت عينيك وتخيلت فنجانا ساخنا من القهوة، فهل ترى كوبا يتصاعد منه البخار؟ أو لا ترى شيئا على الإطلاق؟.

كشفت دراسة حديثة من جامعة ساسكس أن واحداً في المائة من الناس مصابون تماما بـ "عمى العقل".

ويُعرف هذا أيضا باسم الأفانتازيا، وهذا يعني أنهم لا يستطيعون تصور أي شيء داخل رؤوسهم، ولا يُعرف سوى القليل عن سبب حدوثه.

إذن ما مدى جودة تخيل الأشياء؟ انقر هنا لأخذ اختبار لمعرفة ذلك.

سيتم إعطاؤك وصفا لشيء ما، ثم يُطلب منك ترتيب مدى الوضوح الذي يمكنك تصويره في رأسك.

ويُعرف هذا باسم "وضوح استبيان الصور المرئية"، وقد ثبت أنه مؤشر دقيق لقوة خيالك البصري.

ولكن ليس كل شخص يصور الصور في أذهانهم، حيث أن البعض لديه شيء يسمى "تزامن الشريط الشريطي".

وهذا هو المكان الذي يتخيلون فيه الكلمات تظهر كعناوين فرعية عند الاستماع أو التحدث أو التفكير.

ويلقي MailOnline نظرة على الطرق المختلفة التي ترى بها عقولنا العالم من حولنا.

عمى العقل

التصور هو نتيجة نشاط في شبكة من المناطق الموزعة على نطاق واسع عبر الدماغ.

وتعمل هذه الشبكات معا لمساعدتنا في إنشاء صور باستخدام ذكرياتنا عن كيف تبدو الأشياء. وتشمل مناطق في الفص الجبهي والجداري، والتي "تنظم" عملية التصور.

وتعمل مع مناطق في الفص الصدغي والقذالي، والتي تمثل العناصر التي نرغب في استدعائها لعين العقل.

ويمكن أن ينتج عدم القدرة على إنشاء صور ذهنية، أو أفانتازيا، عن تغيير الوظيفة في عدة نقاط في هذه الشبكة، وقد تم تحديد المفهوم لأول مرة من قبل السير فرانسيس جالتون في عام 1880.

وتم وصف هذه المشكلة سابقا في أعقاب تلف كبير في الدماغ وفي سياق اضطراب المزاج. وأولئك الذين يعانون من الأفانتازيا الشديدة لا يمكنهم تذكر الوجوه، أو تخيل مشهد أو عد الأغنام عندما يحاولون النوم.

وفي دراسة أجرتها جامعة إكستر عام 2015، وصف 21 مريضا يعانون من أفانتازيا تجاربهم معها.

وأفاد بعضهم عن تأثير كبير على حياتهم من عدم قدرتهم على تخيل ذكريات شركائهم أو أقاربهم الراحلين.

وقال آخرون إن الكتابة الوصفية لا معنى لها بالنسبة لهم، وأن وظائف مثل الهندسة المعمارية أو التصميم مغلقة أمامهم، لأنهم لن يكونوا قادرين على تصور منتج نهائي.

تصور الكلمات على شريط الأسهم

الحس المتزامن هو حالة تؤدي فيها ألوان أو أصوات معينة إلى إثارة حواس مختلفة.

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وهناك نظرية أنها تطورت في البشر لأنها عززت قدرتنا على معالجة المعلومات وإقامة روابط بين المحفزات المختلفة.

وعلى سبيل المثال، سيسمح لنا بربط حفيف صغير في الأدغال بسرعة مع حيوان مفترس محتمل، أو ربط لون معين بتوت غير سام.

ووجدت الدراسات أن الجميع تقريبا يربطون ألوانا معينة بأصوات حروف العلة المختلفة.

ويمكن أن تساعدنا الصور الذهنية أيضا على تذكر المعلومات حول العالم وفهمها بشكل أفضل. والحس المواكب لشريط الشريط هو المكان الذي يتخيل فيه الأشخاص الشكل المكتوب لجميع الأقوال التي يسمعونها كنص تمرير.

ويأتي اسم "شريط الأسهم" من الآلات القديمة التي كانت تستخدم لطباعة أسعار الأسهم على شريط طويل من الورق.

ويمكن لمعظمنا تخيل الشكل المكتوب للأصوات إذا جربنا ذلك، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الحس المتزامن الشريطي فهو لا إرادي.

ويمكن أن يسبب هذا مشاكل عندما يتحدث الكثير من الناس في وقت واحد، حيث يمكن أن يجعل من الصعب متابعة المحادثات.

لكن بعض الأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من الحس المتزامن يجدون أنه مفيد في مهام معينة، مثل التدقيق اللغوي أو التحرير.

وهذا لأنه يمكنهم "رؤية" الأخطاء أو التناقضات التي ربما فاتتهم خلاف ذلك.

وفي إحدى الدراسات التي أُجريت على الأشخاص الذين يعانون من الحس المتزامن الشريطي من العام الماضي، وجد أن 90% منهم كان لديهم استجابة لصوتهم الداخلي.

تصور الكلمات على أنها ألوان

بالنسبة لشخص واحد من بين كل 3000 شخص، يمكن للموسيقى وكلمات الأغاني والأصوات اليومية أن تجعلهم يرون عرض الأضواء الخاص بهم.

وكان يُعتقد أن كلاً من فاريل ويليامز وبيلي جويل وفنسنت فان غوف من بين هؤلاء القلائل الذين يعانون من حالة عصبية تسمى "الحس التزامني من الصوت إلى اللون" أو "الحس اللوني".

وهذا يجعل الشخص يرى الألوان بشكل لا إرادي عندما يسمع الأصوات.

ويرى بعض الأشخاص الذين يستخدمون "أجهزة العرض" الألوان كما هي متوقعة في العالم الخارجي، بدلا من كونها موجودة داخل رؤوسهم.

ويدرك الأشخاص المصابون بالتخدير اللوني بوعي ارتباطات ألوانهم، وينمو الكثيرون على افتراض أن كل شخص آخر لديه نفس الاستجابة.

لكن ليس بالضرورة أن تكون الأصوات هي التي تستحضر هذه الألوان المميزة، فبعض الناس تكون لديهم الحروف والأرقام.

ويُعرف هذا بالتزامن اللوني Grapheme-color synaesthesia، ويؤثر على حوالي واحد بالمائة من السكان.

"اسمع" ما تراه

يمتلك بعض الأشخاص القدرة على "سماع ما يرونه"، وتعيين أصوات لا شعورية لإشارات بصرية صامتة، وهذا ما يسمى "الاستجابة السمعية المستحثة بصريا" (V-EAR).

ووجدت الأبحاث أن واحدا من كل خمسة أشخاص تقريبا يختبر أحاسيس سمعية عند مشاهدة المنبهات الصامتة.

وتشمل هذه المصابيح مؤشرات السيارة، وميض لافتات النيون وحركات الناس.

ويعتقد العلماء الذين يقفون وراء الدراسة أن بعض الناس يسمعون حركة صامتة عندما "تتسرب" المعلومات من الأجزاء المرئية من أدمغتهم إلى المناطق السمعية في العقل.

وقال تقريرهم: "قد يفسر بقاء هذا الارتباط الروابط بين الصوت والرؤية، مثل سبب رغبتنا في الاستماع إلى الموسيقى المتزامنة مع الأضواء الساطعة أو الرقص.

ويوفر التأثير أيضا طريقة جيدة للتعرف على ما يحدث في الدماغ لدى الأشخاص الذين يعانون من الحس المواكب، مع انتشار vEAR مما يجعل من السهل التحقيق في الآليات الكامنة وراء هذا الإدراك الحسي.

وقد تمنح الظاهرة الشبيهة بالترافق الحسي هؤلاء الأشخاص ميزة عند تفسير الإشارات المرئية الدقيقة، مثل تسلسلات "شفرة مورس" للضوء الوامض - ولكنها قد تتداخل أيضا مع إدراكهم للأصوات الحقيقية.

"تذوق" ما تراه أو تسمعه

الحس المتزامن المعجمي الذوقي هو حالة تجعل الناس يتذوقون شيئا ما عندما يسمعون أو يرون الكلمات.

وقد يربطون كلمات معينة بنكهات معينة، ولكن قد يكون لأشخاص مختلفين ارتباطات مختلفة. وهذا شكل نادر من الحالة ويصيب أقل من شخص واحد من بين كل 100000 شخص.

ويُعتقد أنه يحدث بسبب التنشيط المتبادل بين مناطق الدماغ المسؤولة عن معالجة اللغة وإدراك التذوق.

وقال أولئك الذين يعانون من الحس المرافق المعجمي الذوقي إنهم يعانون من أحاسيس طعم ممتعة وغير سارة مع حالتهم.

ويجد البعض أنه مفيد لأنه يمكنهم بسهولة ربط أجزاء من المعلومات بنكهات مختلفة.

وتقول كاثرين جاكسون من نوتنغهام، التي تعاني من هذه الحالة، إنها تستطيع أيضا أن تشعر بملمس الطعام وتشم رائحته عندما تسمع أو تقرأ الكلمات. وعلى سبيل المثال، عندما أسمع اسم "لولا" - يمكنني تذوق المصاصات.

"اشعر" بما تراه

الحس المواكب هو سمة عصبية نادرة تجعل الناس متعاطفين للغاية، مم يسمح لهم بالشعور بالتجارب العاطفية والجسدية للآخرين.

على سبيل المثال، قد تؤدي مشاهدة شخص ما وهو يُحتضن إلى إحساس جسدي بالضغط على جسده.

وتكون أجزاء أدمغة هؤلاء الأشخاص المسؤولين عن المعلومات الحسية أكبر، لكن المناطق التي تميز بين "الذات" و"الآخر" أصغر.

ويساعد بعض المهنيين الطبيين في تشخيص المرضى من خلال الشعور بأعراضهم - حتى عندما لا يستطيعون الكلام. ولدينا جميعا نظام انعكاس عقلي، حيث تقوم أدمغتنا بإنشاء واقع افتراضي ثلاثي الأبعاد للوضع الذي نحن فيه، لكننا لسنا على علم به.

لكن أولئك الذين يعانون من الحس المواكب يدركون ذلك طوال الوقت، والحدود بينهم وبين الآخرين غير واضحة.

المصدر: ديلي ميل