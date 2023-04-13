سلاح البحرية الأسترالي يحصل على سفينة دعم بحري متطورة

أعلن موقع Naval News أن سلاح البحرية الأسترالي حصل على سفينة دعم بحري جديدة.

وجاء في منشور على الموقع: "اشترت السلطات الأسترالية سفينة دعم بحري لصالح الأسطول الأسترالي، هذه السفينة صممت لاختبار التقنيات الجديدة في المعدات والآليات التي تعمل تحت الماء".

وحول الموضوع قال نائب وزير الدفاع الأسترالي، توني دالتون: " تُظهر وزارة الدفاع التزامها بتقديم قدرات متطورة من شأنها تعزيز إمكانيات قواتنا المسلحة على تنفيذ العديد من المشاريع تحت سطح البحر".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "سفينة MV Normand Jarl تم شراؤها بمبلغ 110 مليون دولار، وتخضع حاليا للفحص والتفتيش في سنغافورة، ويفترض أن تتوجه إلى أستراليا قبل نهاية 2023، ليتم تغيير اسمها إلى Guidance".

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وستستعمل السفينة المذكورة في أنظمة المراقبة تحت الماء، واختبار الغواصات المأهولة وغير المأهولة.

يبلغ طول هذه السفينة 107 أمتار، وعرضها 22 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه 7400 طن، ويمكن الاعتماد عليها أيضا في مهمات النقل واختبار المعدات البحرية.

المصدر: سلاح روسيا