روسيا تراقب بركان "شيفيلوتش" الثائر من الفضاء (صورة+فيديو)

نشرت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية صوراً التقطت من الفضاء تظهر بركان "شيفيلوتش" Shiveluch الثائر في شرق شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

وكانت وسائل إعلام روسية قد حذرت في 11 أبريل الجاري من بركان "شيفيلوتش" الذي ثار في شبه جزيرة كامتشاتكا، وأشارت إلى أن أعمدة الدخان التي تصاعدت منه وصلت إلى ارتفاع 20 كلم تقريبا، وتغطت السماء فوقه بسحابة من الغبار على مساحة عشرات الكيلومترات المربعة.

وفي 12 أبريل الجاري تم رصد قذف جديد للرماد من البركان إذ وصل ارتفاع الغبار المنبعث منه إلى 10.000 م، وأشارت الهيئة الجيوفيزيائية الروسية إلى أن ثوران البركان مستمر.

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وتتجدر الإشارة إلى أن البركان كان نفث في 19 يناير الماضي أيضا عمودا من الرماد وصل ارتفاعه إلى 6.500 م تقريبا.

المصدر: وكالات روسية