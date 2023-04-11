خبراء يكشفون عن جانب سلبي خطير لإطالة العمر!

قام سام التمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، باستثمار 180 مليون دولار أمريكي مؤخرا في Retro Biosciences - وهي شركة تسعى إلى إطالة عمر الإنسان بمقدار 10 سنوات صحية.

وتتمثل إحدى الطرق التي تخطط لتحقيق ذلك في "تجديد" الدم. وتستند هذه الفكرة إلى دراسات وجدت أن الفئران المسنة أظهرت علاماتِ عكسِ الشيخوخة عند إعطائها دم فئران صغيرة.

وقام الشريك المؤسس لشركة PayPal، بيتر ثيل، ومؤسس أمازون جيف بيزوس، والمؤسس المشارك لشركة غوغل، لاري بيج، بضخ الملايين في مشاريع يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الطريقة التي نعيش بها حياتنا.

والسؤال الأول المطروح علميا: هل يمكن لهذه التقنيات أن تنجح؟ هناك أسباب للتفاؤل وللشك في آن. والسؤال الثاني لا يقل أهمية: حتى لو كان تمديد العمر ممكنا، فهل سيكون ذلك فعلاً أخلاقيا؟

ويشرح جوليان كوبلين، المحاضر في أخلاقيات البيولوجيا، جامعة موناش، وكريستوفر جينجيل، الزميل الباحث في أخلاقيات الطب الحيوي، جامعة ملبورن، لماذا بعض الحجج الأخلاقية الشائعة ضد تمديد العمر ليست صلبة كما قد تبدو - وإننا نقدم تفسيرا آخر تم تجاهله إلى حد ما وهو لماذا قد لا تكون محاولة العيش إلى الأبد تستحق العناء.

هل يستحق كل هذا العناء إذا كنت ستموت على أي حال؟

قد يجادل المرء بأن تمديد العمر لا يؤدي إلا إلى دفع ما لا مفر منه: أننا سنموت. ومع ذلك، فإن مشكلة هذا الرأي هي أن أي حياة يتم إنقاذها سيتم حفظها مؤقتا فقط.

كما أن تمديد العمر لمدة 10 سنوات يشبه إنقاذ سباح يغرق.. فقط ليموت في حادث مروري بعد 10 سنوات. وعلى الرغم من أننا قد نحزن لوفاتهم نهائياً، إلا أننا ما زلنا سعداء لأننا أنقذناهم آنذاك.

وينطبق الشيء نفسه على الطب التقليدي. إذا عالج الطبيب الالتهاب الرئوي، فسأموت في النهاية بسبب شيء آخر، لكن هذا لا يعني أن الطبيب أو أنني أنا سأندم على إنقاذي.

ومن المفيد أيضا إلقاء نظرة أطول على المكان الذي يمكن أن تقودنا إليه أبحاث الإرشاد مدى الحياة.

في أكثر السيناريوهات تفاؤلا التي طرحها الخبراء، يمكن حتى للمكاسب القصيرة الأجل المتواضعة أن تساعد الناس على إضافة قرون إلى حياتهم، لأن فوائد كل تدخل يمكن أن تتعاقب. على سبيل المثال، ستزيد كل سنة إضافية من احتمالية البقاء على قيد الحياة حتى تحقيق الاختراق الكبير التالي.

هل يستحق الأمر أن يصبح الخلود مملا؟

جادل كثيرون ضد تمديد العمر لأسباب أخلاقية، قائلين إنهم لن يستخدموا هذه التقنيات. لماذا قد يعارض شخص ما؟

أحد المخاوف هو أن العمر الطويل للغاية قد يكون غير مرغوب فيه. قال الفيلسوف برنارد ويليامز إن الحياة تصبح ذات قيمة لدى إشباع ما يسميه "الرغبات القاطعة": الرغبات التي تعطينا سببا للرغبة في العيش.

إقرأ المزيد

ويتوقع ويليامز أن تكون هذه الرغبات مرتبطة بمشاريع حياتية كبرى، مثل تربية طفل أو كتابة رواية. إنه قلق من أن مثل هذه المشاريع ستنفد في ظل الحياة الطويلة بما فيه الكفاية. إذا كان الأمر كذلك، فإن الخلود سيصبح مملا.

ومن غير الواضح ما إذا كان ويليامز على حق. ويشير بعض الفلاسفة إلى أن الذكريات البشرية غير معصومة من الخطأ، وأن بعض الرغبات يمكن أن تطفو على السطح بينما ننسى التجارب السابقة.

ويؤكد آخرون أن رغباتنا الفئوية تتطور لأن تجارب حياتنا تعيد تشكيل اهتماماتنا - وقد تستمر في القيام بذلك على مدار حياة طويلة جدا.

وفي كلتا الحالتين، لن تستنفد رغباتنا القاطعة، وبالتالي سبب حياتنا، على مدى حياة طويلة جدا.

وحتى لو أصبح الخلود مملا، فلن يتم احتساب هذا ضد تمديدات العمر المتواضعة. قد يجادل الكثيرون بأن 80 عاما ليست وقتا كافيا لاستكشاف إمكانات المرء.

هل يستحق كل هذا العناء إذا فات الأمر على الفقراء؟

هناك قلق آخر يتعلق بتقنيات تمديد العمر وهو المساواة.

ستكون هذه التقنيات باهظة الثمن؛ يبدو من الظلم أن يحتفل المليارديرات في وادي السيليكون بأعياد ميلادهم المائة والخمسين بينما يموت البقية منا في الغالب في السبعينيات والثمانينيات من العمر.

ويبدو هذا الاعتراض مقنعا. يرحب معظم الناس بالتدخلات التي تعزز المساواة الصحية، والتي تنعكس في المطالب المجتمعية الأوسع للرعاية الصحية الشاملة.

ولكن هناك فارق بسيط مهم يجب مراعاته هنا. ضع في اعتبارك أن أنظمة الرعاية الصحية الشاملة تعزز المساواة من خلال تحسين وضع أولئك الذين ليسوا ميسورين. من ناحية أخرى، فإن منع تطوير تقنيات تمديد العمر سيؤدي إلى تفاقم وضع أولئك الذين يعيشون حياة ميسورة.

ومع ذلك، فإن قلة من الناس قد تجادل في ضرورة التوقف عن تطوير التقنيات لتحسين صحة أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما.

علاوة على ذلك، من المرجح أن ينخفض سعر تقنيات تمديد العمر في النهاية.

المشكلة الحقيقية

ومع ذلك، يُعتقد أن هناك اعتراضا أخلاقيا جادا ينطبق على الحالات القصوى لتمديد الحياة. إذا عاش البشر بشكل روتيني حياة طويلة جدا، فقد يقلل ذلك من قدرة سكاننا على التكيف، ويؤدي إلى الركود الاجتماعي.

وحتى الزيادات المتواضعة في متوسط العمر المتوقع من شأنها أن تزيد بشكل جذري من حجم السكان. ولتجنب الازدحام السكاني، سنحتاج إلى تقليل معدلات المواليد، الأمر الذي من شأنه أن يبطئ بشكل كبير معدل دوران الأجيال.

وكما اكتُشف في بحث سابق، قد يكون هذا ضارا بشكل لا يصدق للتقدم المجتمعي، لأنه قد يشكل:

1. زيادة تعرضنا لتهديدات الانقراض.

2. تعريض رفاهية الفرد للخطر.

3. إعاقة للرقي الأخلاقي.

ويستفيد العديد من المجالات من التدفق المنتظم للعقول الشابة القادمة والبناء على أعمال السلف.

وحتى لو ظلت أدمغة العلماء الأكبر سنا حادة، فإن "الانحياز التأكيدي" لديهم - الميل إلى البحث عن المعلومات وتفسيرها بطرق تؤكد المعتقدات السابقة - يمكن أن يبطئ من استيعاب النظريات العلمية الجديدة. والمعتقدات الأخلاقية هي أيضا عرضة للتحيز التأكيدي. في عالم ممتد فيه العمر، سيبقى الأفراد الذين تم تحديد آرائهم الأخلاقية في شبابهم (ربما منذ أكثر من 100 عام) في مناصب السلطة.

وقد يؤدي تباطؤ معدل دوران الأجيال إلى تأخير النقطة التي ندرك فيها ونصلح كوارثنا الأخلاقية، خاصة تلك التي لا يمكننا رؤيتها بعد.

المصدر: ساينس ألرت