نشرت شبكة الإنترنت مقطع فيديو أظهر ناقلة الأفراد المدرعة الأمريكية المغتنمة "إم – 113" التي استولى عليها المتطوعون الروس في مدينة أرتيوموفسك المحررة.

وقد نقش الجنود الروس على دروعها الأمامية والجانبية حرف Z الذي يعتبر رمزا مميزا للقوات الروسية.

ويغيب في المدرعة الأمريكية الصنع المستولى عليها رشاش "برانينغ" العضوي الذي ربما فكه الأوكرانيون قبل أن يتركوا المدرعة في ميدان القتال.

grodno24.com

يذكر أن М113 هي ناقلة الأفراد المدرعة المجنزرة التي كانت تنتجها الصناعة العسكرية الأمريكية أعوام 1996 – 2007. وقد تم تجميع 88000 عربة من هذا النوع في الولايات المتحدة، ويستخدمها كذلك في الوقت الراهن 40 جيشا في العالم.

ووفقا لما أوردته وسائل الإعلام فإن جيش نظام كييف قد تسلم 400 مدرعة مجنزرة من طراز М113.

المصدر: روسيسكايا غازيتا