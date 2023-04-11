تركيا تزود سلاح بحريتها بفرقاطات جديدة

أعلن موقع Naval News أن تركيا ستدعم جيشها بثلاث فرقاطات عسكرية جديدة.

وجاء في منشور على الموقع "في 6 أبريل الجاري تم في أنقرة توقيع عقود جديدة لتزويد سلاح البحرية التركي بـ 3 فرقاطات جديدة من فئة اسطنبول، العقود أبرمتها هيئة الصناعات الدفاعية التركية مع شركتي STM وTAIS".

ومن جانبه أشار،إسماعيل دمير، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية إلى "أن المفاوضات بشأن العقود الجديدة كانت قد أجريت على مدار شهرين فقط".

وتعمل تركيا منذ سنوات على برنامج MILGEM الصناعي الذي تخطط في إطاره لتطوير 4 فرقاطات قتالية من فئة اسطنبول، وبدأت بتطوير أول فرقاطة من هذه الفرقاطات عام 2017 وأنزلتها إلى المياه عام 2021، أما السفن الثالثة المتبقية فمن المفترض أن يتم تسليمها لسلاح البحرية التركي في غضون 3 سنوات.

وفرقاطات "اسطنبول" هي نسخ معدلة عن فرقاطات "Ada" العسكرية، ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 113.2 م، وعرضها 14.4 م، ويمكنها الحركة بسرعة 29 عقدة بحرية، وقطع مسافة 5700 ميل في كل مهمة.

وتتسلح هذه السفن بصواريخ HISAR المضادة للأهداف الجوية، وصواريخ ATMACA المضادة للأهداف البحرية، ومدافع من عيار 76 ملم و25 ملم، وطوربيدات من عيار 324 ملم.

المصدر: سلاح روسيا