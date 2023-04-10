خبراء يكشفون صورة رقمية لما كان عليه رجل مصري منذ ما يقرب من 35 ألف عام

كشف خبراء برازيليون باستخدام التصوير الرقمي عن وجه رجل مصري عاش قبل 35 ألف عام، بعد أن عثروا على بقايا عظامه في موقع أثري بمصر.

وتعرض الصورة تفاصيل تقريبية لجمجمة "نزلة خاطر 2"، وهي أحفورة يبلغ عمرها 35 ألف عام اكتشفت بعام 1980 في وادي النيل بمصر.

وفي وقت لاحق، حدد التحليل الأنثروبولوجي انتماء بقايا العظام لرجل من أصل أفريقي تراوح عمره بين 17 و29 عاما عند وفاته. ويشير التحليل إلى أن طوله بلغ 160 سنتيمترا تقريبا.

واستخدم الفريق عملية تدعى "facial approximation"، وهي تساعد علماء الآثار على إعادة بناء ملامح وجه شخص توفي باستخدام بقايا الهيكل العظمي.

CNN

وقال عالم الآثار مواسير إلياس سانتوس، لشبكة CNN إنه قبل عدة أعوام، كنا نعمل بالفعل على سلسلة من الصور التقريبية المتعلقة بالتطور البشري، باستخدام نسخ طبق الأصل للأحافير الأكثر شهرة"، مبينا أنه "تم تحويل مقاطع الفيديو إلى صور، واستخدامها في تطوير المسح التصويري للجمجمة، وهو ما شكّل الدراسة".

والمسح التصويري هو عملية استخراج معلومات ثلاثيّة الأبعاد من الصّور، وهو ما قام به سانتوس والمصمم ثلاثي الأبعاد سيسيرو موراي، بعد مشاهدة بقايا الهيكل العظمي الخاصة بالرجل في المتحف القومي للحضارة المصرية في القاهرة.

وأكد مورايس لـCNN أن احتمال أن تكون الصورة مشابهة لما تبدو عليه جمجمة أحفورة "نزلة خاطر 2" مرتفع بشكل ملحوظ.

المصدر: CNN