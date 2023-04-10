جيش نظام كييف يترك مدرعات تركية الصنع في ميدان القتال

نشرت شبكة الإنترنت مقطع فيديو أظهر ما يسمى بـ"طريق الموت" وهو طريق يؤدي إلى مدينة باخموت ( أرتيوموسك).

وعليه عشرات من المدرعات المدمّرة والمتروكة من قبل الجنود الأوكرانيين. على سبيل المثال هناك حوالي 10 سيارات جيب غارقة في الطين ومصابة بنيران المدفعية الروسية، فضلا عن بضع ناقلات خاصة من صناعة شركة BMC التركية.

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وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن عربات Kirpi من طراز MRAP التي صنعتها الدول الغربية غير صالحة لاستخدامها في ظروف أوكرانيا.

وزنها كبير، ويبلغ 16000 كلغ وفيها 8 عجلات (4 × 4)، وتخصص تلك المدرعات لأداء مهام الدوريات. وهي قامت بالفعل بتنفيذ تلك المهام في سوريا مثلا.

وبمقدور مثل هذه المدرعات نقل حتى 14 فردا. وينتج محركها 370 حصانا، سرعتها القصوى على الطريق المعبدة 100 كلم/ساعة، وتسير مسافة 800 كلم دون تزود بالوقود. وتتضمن أسلحتها رشاشين من عيار 7.62 ملم و12.7 ملم.

وقد أفادت وسائل الإعلام أن الجيش الأوكراني قد تسلم 200 عربة منها. ثم وردت أخبار أفادت بقابليتها السيئة للمناورة وقدرتها الجيدة على الاشتعال عند إصابتها بنيران المدفعية. وقد خسر الجيش الأوكراني العديد من ناقلات Kirpi المدرعة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا