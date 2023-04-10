لأول مرة.. الدفاع الروسية تكشف معلومات عن رادارها "نيوبي" البعيد المدى

استعرضت وزارة الدفاع الروسية لأول مرة العمل القتالي لطواقم محطة الرادار الحديثة "نيوبي".

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع بأن رادار المحطة يمكّن الدفاعات الجوية الروسية من مسح السماء على بعد 500 كيلومتر.

وقال قائد أحد طواقم محطات الرادار في المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي واسمه أناتولي إن محطة "نيوبي" قادرة على اكتشاف مئات الأهداف وتتبعها في وقت واحد. وأوضح أن الرادار الروسي يتعرف أوتوماتيكيا على الأهداف الباليستية والإيرودينامية ويحدد الدول التي تنتمي إليها، وبينها المسيّرات المصنوعة من "مواد "ستيلز" المركّبة.

وقال العسكري الروسي إن الرادار الواحد يمتلك هوائييْن شبكييْن من طراز "آفار"، ما يزيد من دقة المحطة وقدرتها على التصدي للتشويش.

ويلتقط رادار "نيوبي" هدفا يحلّق بسرعة 8000 كلم/ساعة وله رنين مغناطيسي بمقدار متر واحد، من مسافة 430 كيلومترا. وتقوم الأجهزة اللاسلكية للمحطة في الوقت نفسه بمعالجة نحو 200 مسار، ثم تُرسل نتائج المعالجة إلى مركز القيادة والدفاعات الجوية.

يذكر أن محطة"نيوبي" تنصب على منصة مدولبة، ولا يزيد الوقت اللازم لنشرها عن 5 دقائق.

المصدر: روسيسكايا غازيتا