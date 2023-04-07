المتطوعون الروس يتدربون على استخدام درون انتحاري جديد روسي الصنع

سيتسلم المتطوعون الروس قريبا درون "بريفيت – 82" الانتحاري الروسي الصنع.

وقبل ذلك سيصل المصممون والأخصائيون في مكتب "أوكو" الروسي الخاص بالتصاميم نهاية أبريل الجاري من بطرسبورغ إلى الحد الأمامي للعملية العسكرية الخاصة لتدريب المتطوعين على استخدام الدرون الانتحاري الجديد.

dzen.ru

أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية نقلا إلى مكتب التصميم "أوكو" الذي أشار إلى أن تشكيلات المتطوعين قد اشترت بضع دفعات من درونات "بريفيت – 82". أما المصممون فسيُقيمون في منطقة العملية العسكرية الخاصة حيث سيراقبون أول استخدام لمسيّراتهم وسيقومون بتدريب مشغّليها.

وستصل إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة 3 دفعات من الدرونات الانتحارية وفي كل دفعة 6 درونات.

يذكر أن "بريفيت – 82" هو درون انتحاري على شكل طائرة، ويبلغ مدى عمله 30 كلم، ويتم إطلاقه أوتوماتيكيا بواسطة المنجنيق، سرعة تحليقه حتى 140 كلم/ساعة. وقد تصل 160 كلم/ساعة في حال انقضاض الدرون الانتحاري. وبمقدور الدرون أن يحمل 5 كيلوغرامات من الحمولة المفيدة. لذلك يمكن استخدامه كمسيرة ضاربة وانتحارية على حد سواء.

ولا يزيد سعر الدرون عن سعر غسالة كهربائية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا