تجربة "لا تصدق" بشأن الذكاء الاصطناعي

تخيل أنك تفكر في سمكة ذهبية. الآن، ماذا لو استطاع الذكاء الاصطناعي تفسير ما تفكر فيه وتحويله إلى صورة أو على الأقل نسخة قريبة جدا منها؟.

قد يبدو الأمر وكأنه شيء من الخيال العلمي، لكن دراسة ما قبل الطباعة المنشورة في نوفمبر حاولت القيام بذلك بالضبط، ما أدى إلى إنتاج بعض الصور الرائعة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في هذه العملية.

وتظهر الصور أن التكنولوجيا - المصممة لإعادة بناء الصور من قراءة نشاط الدماغ البشري المسجل - ليست مثالية. لكن فريقا من الباحثين من جامعة ستانفورد، وجامعة سنغافورة الوطنية، والجامعة الصينية في هونغ كونغ يقتربون من تحقيق هذا الإنجاز.

Incredible Experiment Shows AI Can Read Minds to Visualize Our Thoughts https://t.co/t3jUwHtTFZ — ScienceAlert (@ScienceAlert) March 31, 2023

وفي تجربة، جمع الفريق بيانات عن نشاط أدمغة المشاركين أثناء عرض الصور عليهم. وبينما جمع فريق الباحثين عينات من العديد من المشاركين، نشرت الدراسة نتائج صور الذكاء الاصطناعي من واحد فقط من المشاركين في الدراسة.

ووجد الباحثون أن الذكاء الاصطناعي كان قادرا على إنشاء صور تتطابق مع سمات الصور الأصلية - مثل اللون والملمس - والموضوع العام بنسبة 84% من الوقت، حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي".

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وتم بعد ذلك تغذية نموذج الذكاء الاصطناعي بالبيانات، وإعادة بناء الصور بناء على أفكار المشاركين أثناء تواجدهم داخل جهاز وظيفي للتصوير بالرنين المغناطيسي (fMRI). ونشر الفريق النتائج التي توصلوا إليها - بما في ذلك الصور الناتجة - في ورقة بحثية في نوفمبر.

ويركز عمل الفريق على فهم النشاط من عمليات مسح الدماغ البشري، وفي النهاية استخدام تلك البيانات لفك ما يفكر فيه الشخص. ولكن من أجل إنشاء هذه الصور، كان على نموذج الذكاء الاصطناعي المستخدم في التجربة أن يمر بساعات من التدريب.

وتم تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي، المعروف باسم Mind-Vis، على مجموعة بيانات كبيرة موجودة مسبقا مع أكثر من 160000 عملية مسح ضوئي للدماغ.

وفي الجزء الثاني من التدريب، تم تدريب الذكاء الاصطناعي على مجموعة بيانات أخرى من مجموعة صغيرة من المشاركين الذين تم تسجيل نشاط دماغهم بواسطة جهاز الرنين المغناطيسي الوظيفي أثناء عرض الصور عليهم.

ومن هذا، تعلم نموذج الذكاء الاصطناعي ربط أنشطة الدماغ المحددة بتصور ميزات الصورة - مثل اللون والشكل والملمس. ولتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي، كان لا بد أيضا من قياس نشاط الدماغ لكل مشارك لمدة 20 ساعة، حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي".

وبالنسبة للتجربة الفعلية، تم عرض سلسلة من الصور الجديدة للمشاركين داخل جهاز الرنين المغناطيسي الوظيفي مرة أخرى، وتم تسجيل نشاط دماغهم بواسطة الجهاز. بعد كل ذلك، كان الذكاء الاصطناعي قادرا على إنشاء صور بناء على التقييمات التي أجراها من نشاط دماغ المشاركين.

وهذه التجربة ليست سوى واحدة من عدة تجارب مماثلة لنشاط الدماغ وتجارب صور الذكاء الاصطناعي التي ظهرت في السنوات القليلة الماضية.

المصدر: ساينس ألرت