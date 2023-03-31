بولندا تتخلى عن تسليم أوكرانيا منظومات "شيلكا" المطورة للمدافع المضادة للجو

رفضت بولندا تسليم أوكرانيا نماذج مطوّرة من منظومة المدافع المضادة للجو من طراز "شيلكا" الذاتية الحركة السوفيتية الصنع.

يذكر أن الجيش البولندي لا يمتلك في الوقت الراهن وسائل حديثة للدفاع الجوي تخصص لإصابة المسيرات والأهداف الجوية الأخرى المحلقة على ارتفاع منخفض، لذلك فإن القوات البولندية لا تزال تستخدم الدفاعات الجوية التي سبق أن تسلمتها في زمن معاهدة وارسو.

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وحسب بعض المعلومات فإن الجيش البولندي تسلم آنذاك نحو 50 منظومة من طراز "شيلكا". وكان يخطط أن تحل محلها نهاية التسعينيات منظومات PZA Loara الذاتية الحركة المحلية الصنع بوزن 45 طنا. وقد تم نصبها على منصة الدبابة القتالية الأساسية PT-91 Twardy. لكن المنظومة المزوّدة بمدافع عيار 35 ملم Oerlikon أصبحت معقّدة وغالية الثمن بالنسبة للصناعة المحلية، وتم طي المشروع بعد إطلاق بضع منظومات منها فقط.

وبعد فشل المشروع المذكور ركّز الجانب البولندي على إتقان الاستفادة من مواصفات المنظومة السوفيتية الصنع التي تم تحويلها إلى منظومات ZSU-23-4MP Biała إذ حصلت على مجموعة إلكترونية بصرية لكشف الأهداف وذخائر عيار 23 ملم المطورة وصواريخ "غروم"، بصفتها نسخا مطورة لصواريخ "إيغلا" السوفيتية الصنع.

وفي المجموع تم تحديث نحو 20 منظومة من طراز "شيلكا" لا يختلف مظهرها الخارجي عما هو عليه لدى النماذج غير المطوّرة. أما النماذج التي لم تخضع للتحديث فتم تسليم بعضها العام الماضي للجيش الأوكراني الذي يستخدمها ضد الأهداف البرية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا