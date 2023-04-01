اكتشاف طريقة لتقليل العواقب السلبية لقلة النوم

اكتشف علماء جامعة قوانغتشو الطبية الصينية أن التمارين الرياضية تقلل من خطر الموت المبكر بسبب قلة النوم.





وتشير مجلة European Journal of Preventive Cardiology ، إلى أن الباحثين درسوا بيانات تشمل 92 ألف شخص أعمارهم 40-73 عاما طلب منهم ارتداء سوار مقياس السرعة. وخلال سبع سنوات من المتابعة فارق 3080 منهم الحياة، بينهم 1074 بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية و1871 بسبب السرطان.

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وقد صنف الباحثون مدة نوم المشتركين في الدراسة إلى ثلاث فئات: قصيرة (اقل من 6 ساعات) وطبيعية (6-8 ساعات) وطويلة (اكثر من ثماني ساعات). كما قسموا مستوى النشاط البدني إلى منخفض ومتوسط ومرتفع، مع الأخذ بالاعتبار كثافة التمارين الرياضية من معتدلة إلى مكثفة.

واتضح بعد تعديل البيانات على أساس العمر والجنس والعرق ومستوى التعليم ومؤشر كتلة الجسم والنظام الغذائي والتدخين وتعاطي الكحول وجدول العمل، أن التمارين الرياضية تحيد الآثار السلبية لقلة النوم أو لكثرة النوم.

وأن الأشخاص الذين كان نشاطهم البدني منخفضا ومدة نومهم قصيرة وطويلة كان خطر موتهم بجميع الأسباب 16 و37 بالمئة على التوالي. أما الأشخاص الذين كان نشاطهم البدني متوسطا، في حالة عدم حصولهم على مدة نوم كافية، ارتفع خطر موتهم مبكرا بنسبة 41 بالمئة. ولم يجد الباحثون إي علاقة بين خطر الموت المبكر والنشاط البدني لدى الذين يمارسون تمارين رياضية مكثفة.

وأن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة بسببها لدى الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم، ارتفع إلى 69 بالمئة. ولكن هذه النسبة انخفضت في حالة ممارستهم لنشاط بدني مكثف أو معتدل. وأن احتمال الموت بسبب السرطان ارتفع إلى 21 بالمئة لدى الأشخاص الذين ينامون فترة طويلة ويمارسون نشاطا بدنيا منخفضا. ولكن هذه الحالة تزول في حالة ممارسة نشاط بدني معتدل أو مكثف.

المصدر: لينتا. رو