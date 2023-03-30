علماء: العواصف المغناطيسية تدمر طبقة الأوزون

اكتشف علماء من روسيا بالتعاون مع مرصد دافوس للفيزياء والأرصاد الجوية، أن العواصف المغناطيسية القوية يمكن أن تدمر طبقة الأوزون في الغلاف الجوي القطبي بنسبة 25 بالمئة في اليوم.





ويشير المكتب الإعلامي لجامعة بطرسبورغ إلى أن ارتفاع طبقة الأوزون في الغلاف الجوي القطبي يبلغ 40-90 كلم.

وتقول إيرينا ميرونوفا، رئيسة قسم الغلاف المغناطيسي وتأثير الجسيمات النشطة في الغلاف الجوي في مختبر دراسة طبقة الأوزون والغلاف الجوي العلوي بالجامعة: "اكتشفنا أنه خلال الاضطرابات المغناطيسية الأرضية يزداد تركيز الجذور في الغلاف الجوي القطبي، ما يؤدي إلى تدمير طبقة الأوزون على ارتفاع الميزوسفير خلال اليوم. والحد الأقصى للتدمير الذي اكتشفناه كان 14- 25 بالمئة على ارتفاع حوالي 75 كيلومترا. أي أن العواصف المغناطيسية يمكن أن تدمر ما يصل إلى ربع الأوزون الموجود على هذا السطح".

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ويذكر أن طبقة الأوزون الموجودة في الستراتوسفير على ارتفاع 10-40 كلم فوق سطح الأرض، هي عبارة عن قشرة غازية تحمي الأرض من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس. وعند ضعف هذه الطبقة، يزداد تدفق الإشعاع الشمسي، ما قد يؤدي إلى موت النباتات والحيوانات، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على الإنسان، حيث يؤدي استنفاد طبقة الأوزون إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد.

ووفقا للباحثين، طبقة الأوزون ضعيفة ومعرضة دائما لتأثير البروتونات والإلكترونات وجسيمات ألفا، التي تخترق الغلاف الجوي للأرض من مجالها المغناطيسي الخارجي الواقع تحت تأثير الرياح الشمسية.

وقد صمم الباحثون اعتمادا على البيانات التي جمعوها في القطب الشمالي نموذجا رياضيا يأخذ في الاعتبار نقل الأشعة الشمسية والأشعة تحت الحمراء والعمليات الكيميائية الضوئية والكيمياء الأيونية والحركة العمودية المضطربة لشوائب الغاز. كما ابتكروا نموذجا يسمح بحساب درجة الحرارة وتركيز ـ 43 غازا محايدا وإلكتروناً حراً و 57 أيوناً في الغلاف الجوي، تلك التي تشارك في أكثر من 300 تفاعل مختلف لها تأثير في طبقة الأوزون.

ووفقا للباحثين يمكن استخدام النتائج التي تم الحصول عليها في التنبؤ بدقة أعلى بمستقبل طبقة الأوزون ومناخ الأرض ، وكذلك لتحليل انتشار موجات الراديو.

المصدر: تاس