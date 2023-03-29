الذكاء الاصطناعي يهدّد 300 مليون موظف حول العالم

رجّح خبراء "غولدمان ساكس" تسريح 300 مليون موظف حول العالم، صارت مهامهم تدار بواسطة تطبيقات حديثة للذكاء الاصطناعي، كتطبيق الدردشة "تشات جي بي تي".

وبذلك، توقّع الخبراء إمكانية حوسبة 18% من الأعمال على مستوى العالم، ما قد يؤثر على الاقتصادات المتقدمة بشكل أعمق من الاقتصادات الناشئة، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يعود جزئياً للتهديد المتزايد الذي يلحق بالموظفين ذوي الياقات البيضاء دون غيرهم من العمال ذوي الياقات الزرقاء، إذ من المتوقع أن يتأثر الإداريون والمحامون بشكل أكبر من العمال الذين تتطلب مهامهم مجهوداً بدنياً، وفقا للخبراء.

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وأضاف أنّ ثلثي الوظائف في الولايات المتحدة وأوروبا معرّضة إلى أتمتة الذكاء الاصطناعي، وأنّ نسبة تصل إلى ربع الأعمال على مستوى العالم من الممكن أن تتم بواسطة الذكاء الاصطناعي بشكل كامل.

وبذلك، ستواجه سوق العمل اضطرابات قوية في حال تحققت التوقعات بشأن قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي على إدارة هذه الوظائف.

الجدير بالذكر أن الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى التقنية الكامنة وراء روبوتات الدردشة، مثل "تشات جي بي تي"، التي أحدثت ثورة تكنولوجية على مستوى العالم مؤخراً، إذ يستطيع "تشات جي بي تي" الإجابة عن تساؤلات مستخدميه وكتابة المقالات، ما دفع الكثيرين من أصحاب الأعمال إلى إعادة التفكير في المتطلبات الوظيفية للعاملين لديهم.

المصدر: سي إن إن الاقتصادية