أسرع دبابة غربية قد تصل أوكرانيا

لفتت انتباه الأوكرانيين مدرعة تم إخراجها من حوزة الجيش البريطاني منذ 30 عاما تقريبا .

والمقصود بالأمر دبابة FV101 Scorpion الخفيفة التي تم إدراجها على موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأسرع دبابة تنتج على دفعات وتسير على الطريق المعبدة بسرعة تزيد عن 82 كلم/ساعة.

وصار رجال الأعمال الأوكرانيون يبحثون عن نماذج من تلك الدبابة في حالة تقنية جيدة. وهناك معلومات تفيد بأن سعر دبابة واحدة من هذا النوع يبلغ 90000 جنيه إسترليني.

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ويفترض أن تزوّد بمثل هذه الدبابات كتائب الدفاع المحلي الأوكراني حيث يخدم عدد كبير من النازيين الجدد الذين غالبا ما تستخدمهم القيادة العسكرية الأوكرانية كـ"لحم مدافع".

يذكر أن تصميم دبابة Scorpion بدأ في النصف الأول للستينيات، وقد طرح آنذاك المصممون البريطانيون مشروعا تقنيا يقضي بنصب أسرة كاملة من المدرعات ذات الاستخدامات المختلفة على منصة واحدة. لكن دبابة خفيفة بوزن 8100 كلغ كان يجب أن تشكّل أساسا لتلك الأسرة.

واختار المهندسون سبيكة الألومينيوم المصفحة بمثابة مادة أساسية لجسم الدبابة وبرجها المدرع. وقال الخبراء آنذاك إن الدروع الرئيسية للدبابة تتحمل رصاص رشاش عيار 14.5 ملم والذي يطلق من مسافة 200 متر. أما جنبا الدبابة ومؤخرتها فكان يجب أن تتصدى لشظايا الألغام وقذائف المدافع وكذلك الرصاص عيار 7.62 ملم.

وقد تم تزويد الدبابة بمحرك سداسي الأسطوانات ينتج قوة 195 ملم من تصنيع شركة Jaguar . ثم تم تطويره إلى محرك ديزل ينتج القوة نفسها. كما تم تزويد الدبابة الخفيفة بمدفع عيار 76 ملم من طراز L23A1 مع 40 ذخيرة.

بينما من الصعب الآن إيجاد الذخائر من هذا العيار لأن غالبية الجيوش التي اشترت تلك الدبابة قد استبدلت مدفع عيار 76 مكلم بمدفع عيار 90 ملم. لذلك يصف بعض الخبراء عزم أوكرانيا على شراء تلك الدبابات وتسليمها للجيش الأوكراني بأنه مغامرة وطريقة لكسب الأموال.

في ما يتعلق بسرعة دبابة "سكوربيون" وإدراجها على كتاب "غينيس" للأرقام القياسية فإن الصناعة السوفيتية كانت تنتج في الثمانينيات دبابة "تي – 80" المزوّدة بمحرك توربيني يولد قوة 1500 حصان، وهي تتسارع على الطريق المعبدة حتى 95 كلم/ساعة دون أن تسجل رقما قياسيا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا