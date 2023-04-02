خبير يوضح كيف يمكن للقوات الروسية اعتراض قذائف GLSDB

أعلن ألكسندر ميخائيلوف رئيس مكتب التحليل العسكري والسياسي، أن القوات الروسية يمكنها اعتراض قذائف GLSDB باستخدام منظومات "Tor-M2" و "Buk-M3" و S-350 الصاروخية المضادة للجو.





ويذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي الروسية قذيفة GLSDB الأمريكية التي تطلق من الأرض، كان البنتاغون قد أعلن في 3 فبراير عن تزويد القوات الأوكرانية بها.

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ويشير الخبير إلى أن مدى هذه القذائف حوالي 150 كيلومترا ويمكن إطلاقها من قواعد أرضية كالتي تستخدم في إطلاق صواريخ HIMARS. ووفقا لوصفه المبسط هذه القذائف عبارة عن قنبلة جوية مزودة بمحرك متصل بها من قذيفة صاروخية غير موجهة من الجيل السابق.

ويقول: "بهذه الطريقة تحصل القذيفة على إمكانية تسريع المحرك الرئيسي. وعندما تبلغ الارتفاع المطلوب تبدأ تتحرك ذاتيا ويمكنها تصحيح مسارها وإصابة الهدف".

ويضيف: "بالطبع هذه قنبلة تحدد الهدف وتقترب منه. لذلك يجب إسقاطها بواسطة منظومات قصيرة المدى بالقرب من الهدف الذي تتوجه إليه. أي يمكن استخدام منظومات الدفاع الجوي Tor-M2 التي تستخدم في اعتراض HIMARS والمنظومات الصاروخية المحدثة Buk-M2 و Buk-M3 و S-350 Vityaz. وبالمناسبة ، تستخدم منظومة S-300V4 أيضا في إسقاط صواريخ HIMARS".

ويفترض الخبير أن قذائف GLSDB قد تحلق على ارتفاع 20 كيلومترا "ولكن لا توجد معلومات موثقة عن مدى ارتفاع تحليقها".

المصدر: تاس