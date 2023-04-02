علماء روس يبتكرون غرسات للعمود الفقري القَطَني

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة التعليم والبحث العلمي الروسية أن علماء جامعة الدون للعلوم التقنية ابتكروا غرسات معدنية (أقفاصا) للفقرات القطنية من العمود الفقري.

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ويشير البيان إلى أن هذه الغرسات ستسخدم في العمليات الجراحية التي تجرى في منطقة الفقرات القَطنية من العمود الفقري في حال تعرضها للكسر أو تآكل الأقراص الهلامية التي بينها.

ويقول البروفيسور فاليري فارافكا: "لهذه الغرسات هيكل مسامي وسطح خشن، ما يساعد على تحقيق تكامل عظمي مثالي على كامل سطحها. وخلال فترة إعادة التأهيل التي تلي العملية الجراحية تمتلئ مسام الغرسة بألياف الكولاجين".

ويضيف: لقد اجتازت العينات التجريبية لهذه الغرسات الاختبارات الفنية والسمية بنجاح. وقد احتسب المبتكرون مقدار الحمل المسموح به للغرسة (القفص) تجريبيا أثناء الضغط والأحمال الأخرى من أجل تجنب ظهور تشققات كلالية فيها. ويخطط للبدء في إنتاجها المتسلسل والمعدات اللازمة المستخدمة في تثبيتها.

المصدر: تاس