ظاهرة فلكية نادرة مرئية بالعين المجردة تزين سماء الأرض مع بداية الأسبوع المقبل

يمكن لعشاق علم الفلك الاستمتاع مساء الإثنين بحدث فلكي نادر، حيث ستصطف خمسة كواكب ومجموعة نجمية شهيرة والقمر معا في ليلة واحدة.

ومن المقرر أن تصطف كواكب عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وأورانوس في السماء، مصحوبة بالقمر ومجموعة من النجوم، في 28 مارس، ولكن العرض سيكون مرئيا أيضا في السماء في الأيام السابقة واللاحقة.

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وسيكون الحدث مرئيا بالعين المجردة، ويوصي علماء الفلك بالعثور على مكان به رؤية خالية من التلوث الضوئي للاستمتاع به، كم يمكن استخدام المنظار أو التلسكوب للحصول على عرض أكثر تفصيلا.

وسيتم ترتيب الكواكب عبر الأفق الغربي بعد نحو 20 إلى 25 دقيقة من غروب الشمس يوم الاثنين، وفقا لموقع ProfoundSpace.org، بدءا من عطارد والمشتري الأكثر إشراقا.

ومع ذلك، فإن سطوع الشفق قد يخفيها، بحسب موقع Space.com والذي أوضح أن نافذة المشاهدة لا تستغرق سوى نحو 25 إلى 30 دقيقة.

قال الخبراء إن كوكب المشتري وعطارد سيظهران على أنهما "جسمان ساطعان" قريبان من الأفق.

ومع ذلك، لن يكون الثنائي مرئيا إلا لمدة أقل من ساعة بعد غروب الشمس قبل أن يختفي بعيدا عن الأنظار.

وسيكون من السهل رؤية كوكب الزهرة بالعين المجردة، لأنه ثالث ألمع كائن في السماء، وسيتم رصده في السماء بجانب أورانوس.

وسيظهر المريخ باللون الأحمر الساطع ويتم وضعه في مكان مرتفع جدا، ويكون مرئيا بالقرب من القمر. ومن المقرر أن تتم محاذاة الكواكب في قطاع 50 درجة من السماء.

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وقال عالم الفلك الأمريكي جاري سوانجين إن كوكب الزهرة والمريخ والمشتري ستكون مرئية بالعين المجردة.

ومع ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى زوج من المناظير لرؤية عطارد وأورانوس، كما قال لموقع "نيوجيرسي هيرالد".

ولن تكون هذه الفرصة الأخيرة لعشاق الفلك لمتابعة مثل هذا الحدث، حيث ستحدث محاذاة كوكبية أخرى في 11 أبريل ثم في وقت لاحق من العام في 24 أغسطس.

وسيشكل عطارد وأورانوس والمشتري ونبتون وزحل أيضا محاذاة أخرى لخمسة كواكب في 17 يونيو.

المصدر: ديلي ميل