قوات كييف لن تتسلم آخر نموذج مطوّر لـ بي أم بي " ماردر" الألمانية

ستكفي كمية عربات المشاة القتالية "ماردر" التي تُسلّمها ألمانيا لأوكرانيا لتشكيل كتيبة ميكانيكية واحدة.

والمقصود بالأمر هو 40 مدرعة فقط. فيما من غير المعلوم إلى أي لواء ستصل تلك المدرعات – ربما سيزوّد بها اللواء الذي فيه دبابات "ليوبارد – 2".

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وأفادت وسائل الإعلام بأن بعض المدرعات من هذا النوع قد وصلت أوكرانيا.

يذكر أن بي إم بي" ماردر" تم تصميمها في خمسينيات القرن الماضي، وتم الكشف عن أولى نماذجها عام 1969. وقد أطلقت الصناعة الألمانية حتى عام 1975 أكثر من 2000 نسخة، وتم تصدير بعضها إلى كل من تشيلي وإندونيسيا والأردن واليونان.

وستتسلم وحدات جيش كييف نسخة مطورة منها هي А3 التي لا تُعد نموذجا أخيرا لأنه تم تصنيعه منذ 30 عاما. وتتميز تلك النسخة بدروع قوية يمكن أن تتحمل الإصابة بقذائف 30 ملم يتم إطلاقها من مدافع أوتوماتيكية.

أما أسلحتها فتتضمن مدفعا من عيار 20 ملم (1250 طلقة) ورشاشا من عيار 7.62 ملم ورشاش MG3 ( 5000 طلقة) يتم نصبهما على برج ذي مقعديْن. ويمكن أن تستخدم ماردر А3 صواريخ "ميلان" المضادة للدبابات بمدى عمل هو 3000 متر فتستطيع اختراق الدروع بسمك 1000 ملم.

وتتسع المدرعة لـ10 أفراد، بينهم 3 أفراد للطاقم، وقوة محركها 600 حصان، وسرعتها القصوى على الطريق المعبدة 65 كلم/ساعة. ولا تصلح العربة للسير على سطح الماء. ويمكن أن تقطع مسافة 600 كلم دون أن تزود بالوقود.

المصدر: روسيسكايا غازيتا