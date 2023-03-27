سلاح البحرية الياباني يحصل على غواصة جديدة من غواصات "الحوت الأبيض"

أعلن موقع Naval News أن سلاح البحرية الياباني تسلم مؤخرا غواصة جديدة من فئة غواصات Taigei المعدّلة.

وجاء في منشور على الموقع "خلال احتفالية رسمية أجريت في حوض بناء السفن التابع لـ Kawasaki Heavy Industries إنه تم تسليم سلاح البحرية الياباني غواصة جديدة تعمل بالديزل والكهرباء من فئة Taigei أو ما يعرف بغواصات الحوت الأبيض".

وأضاف المنشور "الغواصة الجديدة هي ثاني غواصة Taigei من الجيل المعدل الجديد يتم تطويرها لصالح الجيش الياباني، بدأ العمل على تطويرها عام 2019، وأنزلت إلى المياه أول مرة عام 2021، وخضعت لسلسلة من الاختبارات قبل تسليمها للجيش".

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وتشبه غواصات Taigei الجديدة من حيث المظهر غواصات Soryu اليابانية، لكنها تختلف عنها بشكل كبير من حيث المعدات، فضلا عن حصولها على بطاريات ليثيوم أيون متطورة، وأجهزة سونار ومعدات توجيه حديثة، كما استخدمت في صناعة هياكلها مواد جديدة لامتصاص الصوت ليصعب اكشتافها من قبل القوات المعادية.

يبلغ طول كل غواصة من غواصات Taigei نحة 84 م، وعرضها 9.1 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3000 طن، وتتسلح هذه الغواصات بطوربيدات من عيار 533 ملم، وصواريخ Harpoon المضادة للسفن والأهداف البحرية.

المصدر: سلاح روسيا