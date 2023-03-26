العلماء يدقون ناقوس الخطر بشأن مشكلة أخرى تتعلق بتغير المناخ!

دق علماء ناقوس الخطر بشأن بكتيريا تأكل اللحم يمكن أن تكون موجودة في كل ولاية أمريكية على الساحل الشرقي خلال العشرين عاما القادمة.

وبحلول عام 2040، يمكن أن تتضاعف الحالات السنوية من Vibrio vulnificus نتيجة لارتفاع درجة حرارة المحيطات بسبب تغير المناخ، وفقا لباحثين من جامعة إيست أنجليا في المملكة المتحدة.

ويقولون إن تغير المناخ يسمح للبكتيريا بالبقاء على قيد الحياة في المياه إلى الشمال أكثر من أي وقت مضى، في حين أن ارتفاع مستوى سطح البحر يمكن أن يدفع الكائن الحي إلى الداخل.

وتتكاثر البكتيريا السامة في المياه الدافئة والمالحة والضحلة على طول الساحل وتستجيب لأصغر التغيرات في درجات الحرارة. وهي الأكثر شيوعا حاليا في المياه الساحلية في ولاية كارولينا الشمالية.

ولا تعد العدوى التي تصيب البشر شائعة ولكنها تصل إلى ذروتها في أشهر الصيف. ويصاب الناس بالعدوى من خلال الجروح المفتوحة أو الآفات الجلدية الأخرى التي تتلامس مع مياه البحر.

ويمكن أن تحدث العدوى أيضا عندما يستهلك شخص ما سمكا نيئا أو غير مطبوخ جيدا.

وتنتشر العدوى بسرعة بين البشر ويمكن أن تلحق أضرارا جسيمة بلحم الإنسان.

وتشمل الأعراض الإسهال المائي، المصحوب غالبا بتقلصات في المعدة وغثيان وقيء وحمى.

وتشمل العلامات الأخرى قشعريرة، وآفات جلدية، وانخفاض مميت في ضغط الدم.

ويموت حوالي واحد من كل خمسة أشخاص مصابين بالعدوى، أحيانا في غضون يوم أو يومين من إصابته بالمرض. وقد يحتاج البعض الآخر إلى العناية المركزة أو بتر الأطراف.

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وعادة ما يموت الناس من العدوى عندما تدخل مجرى الدم وتسبب تعفن الدم.

ويمكن لأي شخص أن يصاب بالعدوى، ولكن يمكن أن يكون أسوأ بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة - وخاصة أولئك الذين يعانون من أمراض الكبد المزمنة أو الذين يتناولون الأدوية التي تقلل من قدرة الجسم على محاربة الجراثيم.

واستخدمت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Scientific Reports، بيانات CDC لتتبع عدوى V. vulnificus بين عامي 1988 و2018.

وصقل العلماء الحالات على طول الساحل الشرقي، وهو نقطة ساخنة عالمية معروفة للعدوى.

ووجدوا أنه في شرق الولايات المتحدة بين عامي 1988 و2018، زادت عدوى الجروح ثمانية أضعاف من 10 إلى 80 حالة سنويا، وانتقلت البكتيريا شمالا 48 كم سنويا.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يتسبب V. vulnificus في 80000 مرض سنويا، لكن معظم هذه الأمراض تأتي من طعام ملوث.

وفي الآونة الأخيرة، كانت البكتيريا تهاجر شمالا بسبب تغير المناخ مما سمح لها بالتكاثر.

وتخيلوا سيناريوهات تتضمن انبعاثات مختلفة من غازات الدفيئة للتنبؤ بمدى انتشار بكتيريا أكل اللحم.

ومع وجود مستويات متوسطة إلى عالية من الانبعاثات، يمكن أن يكون هناك ما يقرب من 140 إلى 200 إصابة كل عام.

ووجد الباحثون أيضا أن العبء الاقتصادي للبكتيريا يزيد عن 28 مليون دولار سنويا في العلاج.

في السابق، تسببت الفيضانات من إعصار إيان في فلوريدا في ارتفاع حاد في الإصابات.

المصدر: ديلي ميل