الهند تنزل إلى المياه سفينة عسكرية جديدة مضادة للغواصات

أعلنت صحيفة The Hindu أن الهند أنزلت إلى المياه سفينة عسكرية جديدة مضادة للغواصات.

وجاء في منشور للصحيفة "شهد حوض بناء السفن (GRSE) الهندي مؤخرا إنزال سفينة جديدة مضادة للغواصات من نوع ASW SWC، طورت لصالح الجيش الهندي، بشكل عام يخطط سلاح البحرية الهندي للحصول على 16 سفينة من هذا النوع، نصفها سيصنع في حوض (GRSE)، والنصف الآخر سيطور من قبل شركة Cochin Shipyard".

بدأت الهند تصنيع أول سفينة من سفن ASW SWC في حوض (GRSE) في أغسطس 2021، وأنزلتها إلى المياه في ديسمبر 2022، ومن المفترض أن يتم تسليمها للجيش العام الجاري، أما السفينة الثانية والتي أنزلت إلى المياه مؤخرا فبدأ العمل على تصنيعها في ديسمبر 2021.

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يبلغ طول كل سفينة من سفن ASW SWC الجديدة 77.6 م، وعرضها 10.5 م، ومقدار إزاحتها للميها يعادل 900 طن، يمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 25 عقدة بحرية، وقطع 1800 ميل بحري في كل مهمة.

وتتسلح هذه السفن بمنظومات RBU-6000 لإطلاق الصواريخ والقنابل، وطوربيدات من عيار 324 ملم، وألغام مضادة للأهداف البحرية، ومدافع من عيار 30 ملم، ورشاشات من عيار 12.7 ملم، ومنظومات OFT M2 القتالية التي يمكن التحكم بها عن بعد.

المصدر: سلاح روسيا