مصر.. العثور على لوحات جدارية من صور البروج في معبد قديم

عثر علماء الآثار خلال عمليات الصيانة والترميم الجارية في معبد الإله خنوم بمدينة إسنا على لوحات جدارية من صور البروج.



وتشير Heritage Daily إلى أن علماء جامعة توبنغن عثروا خلال عمليات الصيانة في معبد الإله خنوم بمدينة إسنا على لوحات جدارية مؤلفة من صور البروج وبعض الكواكب.

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ويقول عالم الآثار كريستيان ليتز: "نادرا ما تكتشف صور الأبراج في المعابد المصرية القديمة . لأن دائرة الأبراج تعود إلى علم الفلك البابلي، ولم تظهر في مصر إلا في عهد البطالسة".

ويبدو أن دائرة الأبراج ظهرت في مصر بعد أن بدأ الإغريق باستخدامها.

وقد عثر العلماء في هذا المعبد بالإضافة إلى اللوحات الجدارية على نسختين فقط محفوظتين بالكامل - كلاهما في الحرم بدندرة. كما عثروا على لوحات جدارية لصور كواكب المريخ والمشتري وزحل وكذلك نجوم وكوكبات كانت تستخدم لتحديد الوقت.

يذكر أن بناء المعبد في إسنا بدأ في عهد الفرعون تحوتمس الثالث (1479-1425 عام قبل الميلاد)ـ واكتمل في العصر البطلمي الروماني (40-250 ميلادي). وكان المصريون القدماء يعتقدون أن الإله خنوم صنع الإنسان من الطين، واعتبروه وصيا على فيضانات النيل.

المصدر: نوفوستي