العواقب الكارثية لاستخدام اليورانيوم المنضب

أفادت مجلة Military Watch Magazine أن استخدام أوكرانيا قذائف اليورانيوم المنضب سيؤدي إلى كارثة عالمية.



ويشير كاتب المقال، إلى أمثلة مسجلة لعواقب استخدام هذا النوع من الذخيرة التي تدمر بفعالية المركبات المدرعة، ولكنها في نفس الوقت تلحق أضرارا كبيرة بالبيئة والبشر في المنطقة المتضررة.

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ويقول الكاتب موضحا: "سيكون لاستخدام هذه القذائف عواقب كارثية للوسط المحيط.لأن دقائق اليورانيوم المشعة التي تطلق إلى الهواء تنتشر إلى مسافة تزيد عن 40 كيلومترا بعد كل قذيفة وبسهولة يستنشقها البشر. مع العلم أن عمرها النصفي أكثر من أربعة مليارات سنة".

ويستند الكاتب إلى نتائج تجربة استخدام قذائف اليورانيوم المنضب أثناء حرب الخليج وخلال غزو العراق.

ويشير إلى تصريح قائد الأسطول البحري الملكي البريطاني روبرت غرين: "ليس بالإمكان تفسير سبب ارتفاع عدد الإصابات بالسرطان والتشوهات الجينية الخلقية بين العراقيين وخاصة في المناطق الجنوبية القريبة من ساحات المعارك". ونفس الشيء جاء في تقرير الأمم المتحدة في مايو 1999 "هذا النوع من الذخيرة هو عمليا نفايات نووية. واستخدامه خطير وضار جدا".

ويذكر أنه خلال غزو العراق "تعرضت مدينة الفلوجة إلى قصف شديد باستخدام قذائف اليورانيوم المنضب من جانب القوات الأمريكية".

المصدر: نوفوستي