العلماء الروس يكشفون لغز تناقص المياه في إحدى أشهر بحيرات القطب الشمالي

حدد علماء من معهد أبحاث القطب الشمالي والقطب الجنوبي في روسيا سبب التناقص المنتظم للمياه في بحيرة سبارتاكوفسكي الجليدية في القطب الشمالي.

وجاء في منشور صادر عن المعهد " كل 8-10 سنوات ، يمكن أن يفقد خزان المياه في البحيرة المذكورة ما يصل إلى 250 مليون متر مكعب من الماء في غضون أيام قليلة.. ويبلغ طول خزان البحيرة نحو 5 كليومترات، وعرضه 900 م، ويبلغ العمق عند سد النهر الجليدي 100 متر، بينما يبلغ منسوب المياه في البحيرة حوالي 90 مترًا فوق مستوى سطح البحر، في أبريل 2021 ، كان مستوى المياه في بحيرة سبارتاكوفسكوي على ارتفاع 100 متر فوق مستوى سطح البحر، في الصيف تم تركيب كاميرا على حافة حمام البحيرة ، ما سمح بتوثيق حدث النزول الكامل للمياه من البحيرة في الفترة ما بين 22-27 أغسطس 2021، كشفت الصور التي التقطت كل ساعة أن البحيرة قد تم تفريغها في غضون 117 ساعة، بلغ التدفق التقريبي للمياه أثناء الهبوط 2000 متر مكعب / ثانية، وهو ما يعادل تدفق نهر نيفا".

وأضاف المنشور "لاحظ الخبراء في المعهد أن تراكم المياه في البحيرة يحدث نتيجة ذوبان أنهار سيميونوف-تيان-شانسكي وفويتسيخوفسكي الجليدية ويعتمد على كمية الحرارة في مواسم الصيف، التدفق الحراري في الصيف في المناطق الشمالية يحصل كل 5-10 سنوات، ونتيجة لذلك فإن تراكم المياه في حمام البحيرة لا يحدث بشكل متساوٍ، ولكنه يعتمد على درجات حرارة مواسم الصيف، وفي العقود السابقة تدفقت المياه إلى البحيرة عبر الأنهار الجليدية بالكميات المطلوبة كل 8-10 سنوات".

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بدأ الرصد التفصيلي للبحيرة وقياسات منسوب المياه فيها في ربيع عام 2016، وفي الفترة ما بين 25 إلى 27 أغسطس من تلك السنة لوحظ انخفاض جزئي في مستوى مياهها، وفي صيف عام 2017 لوحظ تغير حاد في منسوب المياه.

وتبعا للعلماء فإن "التقلبات التي تم تحديدها في منسوب المياه في بحيرة سبارتاكوفسكوي والانخفاض الشديد بمستوى مياهها في عام 2021 يشير إلى احتمالية اختفاء خزان المياه الموجود فيها، ومن غير المستبعد أن يحصل هذا الأمر مع العديد من البحيرات الجليدية الأخرى الموجودة في مناطق القطب الشمالي أيضا".

المصدر: RT