تقرير يحذر من نفاد الوقت أمام البشرية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري!

حذر تقرير رئيسي للأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام البشرية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري التي ستغرق الكوكب في فيضانات وموجات حر ومجاعات كارثية.

وتقول الدراسة التي أجراها مئات العلماء البارزين أن العالم "يقترب من نقطة اللاعودة" - لكن لا يزال بإمكانه منع وقوع كارثة.

ويجب أن تبدأ التخفيضات العميقة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع أنحاء العالم، وإلا فإن ارتفاع درجات الحرارة على الأرض سيطلق الجهود السابقة للحد من التسخين إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت)، وفقا للتقرير.

ويحذر التقرير من أن كل جزء من درجة الاحترار سوف "يكثف" الأخطار على الكوكب.

وستشمل الآثار المدمرة ذوبان القمم الجليدية مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر، وفقدان الشعاب المرجانية والأنهار الجليدية، فضلا عن الأضرار الاقتصادية الهائلة التي لحقت بالزراعة والغابات ومصايد الأسماك والطاقة والسياحة.

وتمت الموافقة على التقرير التجميعي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة (IPCC) بعد أسبوع من المناقشات في إنترلاكن، سويسرا.

ويحذر التقرير من أن الأرض في طريقها حاليا للاحترار العالمي بحوالي 2.7 درجة مئوية (4.8 فهرنهايت) بين عامي 2081 و2100 بافتراض مستوى "متوسط'' لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ولكن يمكن أن تكون منخفضة مثل 1.4 درجة مئوية (2.5 فهرنهايت) إذ تذهب الانبعاثات إلى "منخفضة جدا" ولكنها تصل إلى 4.4 درجة مئوية (7.9 فهرنهايت) إذا ارتفعت "عالية جدا".

لكنه يقول إن الضرر يمكن إيقافه من خلال "التخفيضات العميقة والسريعة والمستدامة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومن شأنها أن تؤدي إلى تباطؤ ملحوظ في ظاهرة الاحتباس الحراري في غضون عقدين من الزمن".

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وللقيام بذلك، سيحتاج العالم إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بمستويات عام 1990 بنسبة 48% بحلول عام 2030؛ بنسبة 65% بحلول عام 2035؛ بنسبة 80% بحلول عام 2040 وبنسبة 99% في عام 2050.

وفي الواقع، يحث التقرير على أن العالم يجب أن يقترب قدر الإمكان من الانبعاثات "الصفرية الصافية" في غضون 17 عاما فقط.

واتفقت الحكومات في باريس منذ ما يقرب من ثماني سنوات على محاولة الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت) أو على الأقل إبقائها أقل بكثير من 2 درجة مئوية (3.6 فهرنهايت).

ومنذ ذلك الحين، جادل العلماء بشكل متزايد بأن أي ارتفاع في درجات الحرارة يتجاوز الحد الأدنى من شأنه أن يعرض البشرية لخطر جسيم.

وارتفع متوسط درجات الحرارة العالمية بالفعل بمقدار 1.1 درجة مئوية (2 فهرنهايت) منذ القرن التاسع عشر.

وقال عالم المناخ في مكتب الأرصاد الجوية الدكتور كريس جونز، أحد معدي التقرير: "تقرير اليوم يكشف عن الحجم الهائل للطموح المطلوب لتجنب أسوأ عواقب تغير المناخ. نحن نعلم أن تغير المناخ يحدث بالفعل، وقد شهد العالم بالفعل أحداثا متطرفة مرتبطة بالاحترار المتواضع نسبيا الذي شهدناه حتى الآن. في الواقع، العالم الآن هو أروع ما سيكون، على الأقل لعقود عديدة. ويؤكد التقرير على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة - قرارات اليوم لها آثار على الأجيال القادمة. وبدون التخفيف والتكيف الفوري والمنصف، يهدد تغير المناخ المجتمعات ورفاهية الإنسان بشكل متزايد. لكن التقرير يظهر أيضا مجموعة خيارات التخفيف والتكيف المتاحة حاليا والفعالة من حيث التكلفة. الجهود المتجددة للاستثمار في التنمية المستدامة تمنحنا أفضل فرصة لمستقبل يتسم بالمرونة مع تغير المناخ".

وتشمل إحدى الملاحظات المتفائلة في التقرير، الفوائد الصحية من تقليل استخدام الوقود الأحفوري لوقف الاحتباس الحراري ستوفر عوائد اقتصادية أكبر من تكلفة خفض الانبعاثات.

وتعليقا على التقرير، قال البروفيسور بيل كولينز، أستاذ العمليات المناخية بجامعة ريدينغ: "يوضح هذا التقرير الأخير الإمكانية المثيرة لمستقبل مستدام. وفي حين أن البعض قلق بشأن تكلفة هذا، فإن النتيجة الرئيسية من هذا التقرير هي أنه ستكون هناك فوائد كبيرة لجودة الهواء (مثل الأوزون على مستوى الأرض) من الابتعاد عن اقتصاديات الوقود الأحفوري. ويتم تقييم العوائد الاقتصادية من هذه الفوائد الصحية الفورية على أنها أكبر من التكاليف المتكبدة حتى قبل حساب جميع الفوائد المناخية المستقبلية".

ويرى التقرير أن السبيل لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون هو توسيع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتشجيع "السفر النشط"، والمشي وركوب الدراجات وزراعة الأشجار والحفاظ على 30-50% من كوكب الأرض من أجل الطبيعة.

وتتمثل النتيجة الرئيسية الأخرى في التقرير في أن احتجاز الكربون وتخزينه - امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء وإبقاءه تحت الأرض - سيكون أمرا حيويا في الجهود المبذولة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وسيلعب التقرير التجميعي الجديد دورا حاسما عندما تجتمع الحكومات في دبي في ديسمبر لحضور محادثات المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة هذا العام.

وسيكون الاجتماع هو الأول لتقييم الجهود العالمية لخفض الانبعاثات منذ اتفاق باريس، والاستماع إلى دعوات من الدول الفقيرة للحصول على مزيد من المساعدات.

المصدر: ديلي ميل