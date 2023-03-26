روسيا تختبر أسلحة سفينة "العاصفة" الصاروخية

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية عن إجراء اختبارات ناجحة على أسلحة سفينة "بوريا" أو (العاصفة) العسكرية التي طورت لصالح الجيش.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة: "أجريت في البحر مؤخرا اختبارات ناجحة لإطلاق النار من أسلحة سفينة "بوريا" (العاصفة) التي طورت لصالح أسطول بحر البلطيق في الجيش الروسي، وجرى إطلاق النار من منظومة Pantsir-M الموجودة على متن السفينة، وتمت إصابة الأهداف بنجاح".

وأضاف البيان "خلال الاختبارات الحكومية التي تخضع لها السفينة يقوم طاقمها بالتعاون مع خبراء من فريق التصنيع بإجراء مناورات لتجربة حركة السفينة على السرعات العالية، ويختبرون مختلف أنظمتها ومعدات التسليح ومعدات الاتصالات الموجودة فيها، والغرض من الاختبارات هو إجراء فحص شامل لجودة السفينة والتحقق من مطابقة مواصفاتها مع المواصفات التي طرحت في خلال مشروع تصميمها".

و"بوريا" هي رابع سفينة من نوع "كاراكورت" تم بناؤها في مصنع "بيلا" الروسي في إطار المشروع الحكومي 22800، وبدأ العمل على تصنيعها عام 2016 وأنزلت إلى المياه أول مرة عام 2018.

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ويبلغ طول كل سفينة من سفن "كاركورت" الصاروخية الروسية 67 مترا، وعرضها 11 م، ومقدار إزاحتها للمياه 800 طن، ويمكنها الإبحار لمسافات تصل إلى 2500 ميل بسرعة 30 عقدة بحرية، وإنجاز مهمات تستمر لـ 15 يوما.

وتتضمن منظومة التسليح الأساسية لهذه السفن مدافع AK-176MA الجديدة من عيار 76.2 ملم، ومنظومات AK-630M المضادة للأهداف الجوية، وصواريخ هجومية من نوع Kalibr-NK.

المصدر: سلاح روسيا