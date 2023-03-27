فاعلية عالية لاستخدام قاذف قنابل هوائي في العملية العسكرية الخاصة

تحدث أحد الجنود الروس لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" عن قاذف القنابل "فوغ" اليدوي الهوائي الحديث الذي يستخدمه الجيش الروسي أثناء اقتحام مواقع العدو في المدن.

وقال إن هذا السلاح الذي يزن 5 كيلوغرامات فقط، يمكن أن يرمي بقنابل "فوغ" الشديدة الانفجار وغيرها من قنابل عيار 43 ملم، وأضاف أن قاذف القنابل اليدوي من هذا النوع قد أظهر فاعليته العالية في القتال القريب.

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وقال إن مخزن قاذف القنابل يتسع لـ3 طلقات من طراز "فوغ"، وإضافة إلى ذلك يمكن إدخال قنبلة إضافية إلى سبطانته لتكون جاهزة لإطلاق النار.

ويستخدم قاذف القنابل لاقتحام المباني حيث يطلق 4 قنابل دفعة واحدة. ويرمي هذا السلاح الفعال قنابله إلى مسافة 600 متر، ويمكن أن يستخدم عدة أنواع من القنابل، بما في ذلك القنابل الشديدة الانفجار وقنابل الشظايا. ويمكن أن يستهدف نوافذ المباني من مسافة قصيرة. وقال الجندي إن العدو يمكن تحييده حتى إذا كانت المسافة بينك وبينه 6 أمتار.

وإضافة إلى ذلك يمكن أ، يستخدم هذا السلاح الخفيف ذخائر "غي إم – 94" الشديدة الانفجار لمكافحة المدرعات الخفيفة، وعلى سبيل المثال يمكن تدمير ناقلات الجنود المدرعة "بي تي إر 70" أو " بي تي إر – 80". كما يمكن أن يستخدم قنابل صوتية مزعجة لا تقتل الفرد المسلح، بل تعطله عن العمل والقتال لفترة قصيرة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا