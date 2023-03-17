مسيّرة روسية تنقل البريد إلى منطقة القطب الشمالي

حققت مسيّرة " باس – 200" رحلة اختبارية في منطقة القطب الشمالي ونقلت البريد إلى من يهمهم الأمر وذلك في ظروف الطقس الشمالي القاسي.

وقامت مسيّرة النقل "باس – 200" من تصنيع شركة "روستيخ" الروسية برحلتها الاختبارية الناجحة فوق شبه جزيرة يامال في شمال سيبيريا بالقرب من شاطئ المحيط المتجمد الشمالي وفوق نهر أوب، وتحققت الرحلة الجوية في ظروف 30 درجة حرارة مئوية تحت الصفر. أما وزن الحمولة المفيدة فبلغت 10 كيلوغرامات.

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وقال ناطق باسم "روستيخ" إن وزن الحمولة يمكن أن يزداد.

وأوضح الناطق أن تصميم المسيّرة تحقق على أساس مروحية رباعية المراوح، وأضاف أن مسيّرات النقل من هذا النوع تحقق 7 رحلات جوية كل يوم وتُظهر فاعلية عالية.

يذكر أن مسيّرة " باس – 200" كشف النقاب عنها لأول مرة في معرض HeliRussia 2022 لصناعة المروحيات في روسيا حيث أعلن أن المسيّرة يمكن أن تنفذ طيفا واسعا من المهام، بما في ذلك مراقبة الأراضي ونقل الحمولة ومهام الإنقاذ والأعمال الزراعة.

يذكر أن وزن المسيّرة عند الإقلاع بلغ 200 كلغ ويمكنها أن تطير بسرعة حتى 160 كلم/ساعة وتنقل حتى 50 كيلوغراما من الحمولة. وعند ذلك يمكن أن تبقى في الجو لمدة 4 ساعات وتحلّق على ارتفاع حتى 3900 كلغ.

المصدر: روسيسكايا غازيتا