جبل جليدي ضخم بحجم لندن ينشق عن قارة القطب الجنوبي

نشرت خدمة "أنتاركتيكا" البريطانية لأول مرة مقطع فيديو أظهر جبل A81 الجليدي الضخم وقد انفصل عن نهر "برانت" الجليدي في جرف قارة القطب الجنوبي نهاية يناير الماضي.

أفادت بذلك قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية عبر قناة "تلغرام" التابعة لها. وحسب العلماء البريطانيين فإن مساحة الجبل الجليدي بلغت 1550 كيلومترا مربعا. وقد ابتعد الجبل الجليدي في الوقت الراهن عن مكان نشأته إلى مسافة 150 كيلومترا.

يذكر أن جبل A81 الجليدي انشق عن نهر "برانت" الجليدي في جرف قارة القطب الجنوبي في 22 يناير الماضي، ويمكن مقارنة مساحته بمساحة العاصمة البريطانية لندن. وأعلنت خدمة "أنتاركتيكا" البريطانية أنه كان يتوقع أن يحدث ذلك، لكن يستحيل التنبؤ بعواقبه.

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وأصبح من المعلوم خاصة أن الجبل الجليدي بحجم لندن الذي انفصل عن قارة القطب الجنوبي يوجهّه التيار البحري إلى منطقة تقع شرقي مضيق دريك البحري.

وهناك أيضا جبلان جليديان ضخمان انفصلا عن جرف قارة القطب الجنوبي يقتربان تدريجيا من المناطق الصالحة للملاحة البحرية في المحيط الأطلسي، وربما ستمر عقود قبل أن يتشظيا ويذوبا تماما. وهناك الجبل الجليدي الأصغر حجماً المسمى A81 والذي يمكن مقارنة مساحته بمساحة لندن. أما الجبل الجليدي الأكبر حجماً A76 فيساوي حجمه تقريبا ضعف حجم الجبل الأصغر.

المصدر: زفيزدا