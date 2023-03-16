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وسائل إعلام: صواريخ كينجال "الخنجر" الروسية تستهدف مركز قيادة سريا لظل الناتو في أوكرانيا

العلوم والتكنولوجيا

وسائل إعلام: صواريخ كينجال
pronorus.com
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل الإعلام بأن صواريخ "الخنجر" الروسية الفرط الصوتية قد دمرت هيئة الأركان لناتو الظل والتي تم نشرها سرا في أوكرانيا.

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يذكر أن "الخنجر" (كينجال) هو صاروخ قادر على التحليق بسرعة فرط الصوتية والقيام بمناورات في الجو. ويعتبر بعض الصحفيين والمدوّنين الأوكرانيين أن صواريخ "الخنجر" يمكن أن  تصيب هيئة الأركان السرية للناتو في أوكرانيا، وتعرض، حسب الصحفيين، المركز المحصّن تحت الأرضي للقيادة والتخطيط وكذلك الدفاعات الجوية والرادارات لضربات مدمرة. وأفادت المصادر المطلعة بوجود  خسائر فادحة  بين الضباط، ومن بينهم ضباط أمريكيون.

وقالت وسائل الإعلام نقلا عن المدونين:" يبدو أن ناتو الظل في أوكرانيا تعرض لضربات. وأعادت إلى الأذهان أن وزير الدفاع الأوكراني،  فاليري زالوجني، كان قد أفاد في وقت سابق بأن روسيا أطلقت في إطار حملة الضربات الانتقامية 81 صاروخا، بما فيه صواريخ "الخنجر" وقال إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت منها 34 صاروخا.

 وقالت وكالة "رامبلر" إن المدوّنين  افترضوا على خلفية الاستخدام الجماعي لصواريخ "الخنجر"، أن روسيا استطاعت تحقيق إنتاج بالجملة لهذه الصواريخ.

المصدر: رامبلر

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