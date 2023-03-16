اكتشاف أدلة على إنتاج الجبنة في العصر الحجري

اكتشف علماء جامعة يورك البريطانية أدلة في بولندا الحالية تشير إلى أن الناس في العصر الحجري كانوا يصنعون الجبن من حليب عدد من الحيوانات.

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وتشير مجلة Royal Society Open Science، إلى أن الباحثين درسوا طرق معالجة منتجات الألبان في أواخر العصر الحجري الحديث عن طريق تحليل الدهون والبروتينات، حيث تمكنوا من العثور في الأواني الفخارية على بقايا عضوية تحتوي على نسبة عالية من الجبن، ما يشير إلى إنتاج الجبن باستخدام عدة أنواع من الحليب.

ويذكر أن حساسية اللاكتوز (عدم تحمل اللاكتوز) كانت منتشرة في أوروبا خلال العصر الحجري الحديث وحتى العصر البرونزي المتأخر، عندما ظهرت طفرة سمحت للبالغين بإنتاج اللاكتاز- الإنزيم الذي يشطر اللاكتوز في الجسم.

وعلى الرغم من انتشار عدم تحمل اللاكتوز في تلك الفترة ، توجد أدلة أثرية تؤكد على استهلاك منتجات الألبان في العصر الحجري الحديث، حيث عثر على عظام حيوانات عليها آثار ذبح مميِّزة للحيوانات التي يستخدم حليبها، ودهون الحليب في الأواني الخزفية وبروتينات الحليب في الجير المتراكم على أسنان قديمة.

وتشير نتائج الدراسة، إلى أن المزارعين كانوا يخفضون نسبة اللاكتوز في حليب البقر والأغنام والماعز عن طريق تحويله إلى منتجات مثل الجبن أو الزبادي.

المصدر: لينتا. رو