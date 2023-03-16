المركز الإماراتي قد يشارك في استنساخ ثور يعود إلى ما قبل التاريخ عثر عليه في شمال شرق سيبيريا

قام العلماء في جامعة شمال الشرق الفيدرالية الروسية بتشريح جثة غير مكتملة لثور يعود إلى ما قبل التاريخ عثر عليه في صيف عام 2022 بمنطقة فيرخويانسك في جمهورية ياقوتيا الروسية.

وأكد الأخصائيون المشاركون في عملية تشريح الحيوان القديم الذي ظل في الجليد الأزلي لمدة نحو 8 – 9 آلاف عام، مدى جودة الحفاظ على الرأس والأطراف الأمامية وجزء من صدر الثور القديم.

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وأثناء تشريح الجثة، تم أخذ عينات للدراسات الميكروبيولوجية والنسيجية والخلوية ودراسات الكربون المشع. وقد تم وضع المواد الحيوية المختارة في ثلاجة متحف مدينة ياكوتسك وفي بيئات خاصة. وسيتم لاحقا تحليل تلك المواد في مؤسسات علمية مختلفة بروسيا. كما تم إجراء دراسات التصوير المقطعي والمورفولوجي والمسح الثلاثي الأبعاد.

وبعد اختيار الأنسجة الرخوة للثور القديم، بدأ فريق "علم الأحافير الجزيئية" التابع للجامعة الروسية مع زملائهم الكوريين في دراسة خلاياه.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بافتتاح المركز الإماراتي لدراسات التكنولوجيا الحيوية في جامعة شمال الشرق الفيدرالية الروسية في ياكوتسك.

وقد أعلن رئيس المركز والبروفيسور الكوري الجنوبي المعروف، هوانغ فو سوك، أن المركز ربما سيشارك في المستقبل في عملية استنساخ الثور القديم الذي يقدّر عمره بـ8 أو 9 آلاف عام، وذلك بالتعاون مع زملائه الروس من جامعة شمال الشرق. وأضاف أن نتائج الدراسة ستسمح في المستقبل بتلقي معلومات عن العمر الجيولوجي والبيولوجي والسمات الهيكلية والظروف البيئية لموائل الثور القديم.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا