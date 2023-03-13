افتتاح المركز الإماراتي لدراسات التكنولوجيا الحيوية في جامعة ياقوتيا الروسية

افتتح في جامعة شمال الشرق الفيدرالية بجمهورية ياقوتيا الروسية بشرق سيبيريا مركز الدراسات الحيوية التكنولوجية التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء في بيان نشرته الخدمة الصحفية للجامعة في 12 فبراير أن علماء المركز سيعملون على دراسة الخلايا والأنسجة التابعة لآثار الحيوانات القديمة.

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ووقع وثيقة افتتاح المركز كل من رئيس جامعة شمال الشرق الروسية، أناتولي نيقولايف ورئيس المركز الإماراتي لدراسات التكنولوجيا الحيوية البروفيسور خفانغ فو سوك.

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وقال رئيس الجامعة الروسية: "إن التكنولوجيات الحيوية تعتبر اتجاها هاما بالنسبة لجامعة شمال الشرق الفيدرالية بصورة خاصة وجممهورية ياقوتيا الروسية بشكل عام. ولا تعتبر ياقوتيا كنزا لفيلة الماموث فحسب بل وغيرها من حيوانات عاشت هنا في عصور ماضية. وأعتقد أن دراستها ضرورية للعلم العالمي كله. وإننا نخطط لإعداد الأخصائيين ذوي الكفاءة في هذا المجال. . وأنا مقتنع بأن افتتاح المركز الإماراتي سيلعب دورا محوريا في تطوير التكنولوجيا الحيوية".

بدوره أشار البروفيسور خفانغ فو سوك قائلا:" نشأت علاقات ود وصداقة منذ اليوم الأول لبدء التعاون بيننا. وبدأ الآن عصر جديد من التعاون بين جامعة شمال الشرق الفيدرالية الروسية والمركز الإماراتي لدراسات التكنولوجيات الحيوية وأمامنا مزيد من العمل".

يذكر أن المركز الإماراتي هو الثاني الذي تم تدشينه بدعم من الجامعة الروسية حيث افتتح في مارس عام 2015 المركز الدولي لعلم الأحافير (الباليونتولوجيا) الجزيئية.

المصدر: تاس