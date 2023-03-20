"عملاق متجمد" يتحرر من جرف جليدي في القارة القطبية الجنوبية!

يقوم علماء بريطانيون بمراقبة اثنين من أكبر الجبال الجليدية في العالم - أحدهما بحجم لندن الكبرى والآخر أكبر وهو بحجم كورنوال.

وهناك قلق من أن ينجرف العملاق المتجمد نحو المناطق الذي يمكن أن يؤثر فيها على الشحن وصيد الأسماك والحياة البرية.

وتحرر A81 الهائل من الجرف الجليدي Brunt في القارة القطبية الجنوبية في أواخر يناير وتم تصويره للتو من الجو معظم الوقت.

وقال عالم الجليد الدكتور أوليفر مارش، الذي عاد من محطة أبحاث هالي التابعة لمسح القطب الجنوبي البريطاني (BAS): "تقوم BAS بمراقبة Brunt والصدوع التي تشكلت عبره لأكثر من عقد من الزمان".

ومنذ أن لاحظ علماء الجليد لأول مرة اتساع Chasm-1 في عام 2012، كانت فرق العلوم وعمليات BAS تتوقع الحدث.

وتم استخدام أدوات GPS العالية الدقة بالإضافة إلى بيانات الأقمار الصناعية لرصد اتساع الهوة. وفي عام 2016 اتخذت BAS الاحتياطات لنقل محطة أبحاث هالي إلى الداخل لحمايتها.

وأبحر فريق منفصل أيضا حول A76A، وهو جزء من جبل الجليد A76 الذي بدأ بعد انفصاله من Filchner-Ronne Ice Shelf في منتصف مايو 2021.

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وأثناء تحركه شمالا، انقسم A76 إلى ثلاث قطع، أكبرها تسمى A76A.

ويبلغ طول الجبل 83 ميلا (135 كم) وعرضه 15 ميلا (25 كم)، وهو أكبر جبل جليدي عائم على هذا الكوكب - بحجم مقاطعة كورنوال الإنجليزية - ويتجه نحو الفجوة بين أقاليم ما وراء البحار البريطانية في جزر فوكلاند.

وهناك مخاوف من أنه قد يتحرك شرقا نحو جورجيا الجنوبية ويعلق في المياه الضحلة لجرفه القاري، أو ربما يتجه إلى الجزر الصغيرة القريبة المعروفة باسم Shag Rocks.

وفي كل من هذه المناطق يمكن أن يسبب مشاكل للحياة البرية المحلية والناس.

وإذا تم إنشاء الجبل الجليدي في قاع البحر الضحل في المنطقة، فقد يؤدي ذلك إلى تدمير الحيوانات عبر قاع البحر وتعطيل التيارات المحيطية وطرق البحث عن الطعام للحياة البرية المحلية.

وبالإضافة إلى التأثير البيئي، يمكن أن تشكل الجبال الجليدية في منطقة جورجيا الجنوبية خطرا كبيرا على السفن المحلية.

وقد تستغرق الجبال الجليدية الهائلة مثل هذين العقدين لتذوب وتختفي، لذا ستكون تهديدا محتملا لبعض الوقت حتى الآن.

وتحرر A81 عندما امتد صدع كبير في الجليد، يسمى Chasm-1، عبر الجرف الجليدي بأكمله. ويطفو على بعد حوالي 93 ميلا (150 كم) من حيث بدأ.

ويعد Brunt أحد أكثر الجرف الجليدية المراقبة عن كثب على هذا الكوكب لأنه موطن لمحطة أبحاث هالي.

وحاليا، يقول علماء المملكة المتحدة إن محطة الأبحاث والمنطقة المحيطة بها لم تتأثر إلى حد كبير بالحدث.

ويعد A81 ثاني جبل جليدي كبير من المنطقة خلال عامين. ومن المتوقع أن يسير على خطى الجبال الجليدية السابقة التي اجتاحها التيار الساحلي القوي في القطب الجنوبي باتجاه الغرب.

وفي يناير، أكمل فريق من علماء BAS على متن RRS Discovery طوافا حول A76A.

وأثناء وجودهم هناك، أخذوا عينات من المياه حول الجبل الجليدي لفهم آثاره المحتملة على البيئة بشكل أفضل.

وكان البروفيسور غيريانت تارلينغ، رئيس فريق النظم البيئية في BAS، على متن RRS Discovery. وقال: "سيكون لجبل جليدي بهذا الحجم تأثير كبير على النظم البيئية للمحيطات التي تدعم التنوع الغني للحياة البرية البحرية الموجودة في هذه المنطقة القطبية الجنوبية".

وقد تكون هذه التأثيرات إيجابية وسلبية. على الجانب الإيجابي، عندما يذوب الجبل الجليدي، فإنه سيطلق الكثير من العناصر الغذائية التي يمكن أن تفيد نمو النباتات المجهرية مثل العوالق النباتية في قاعدة شبكات الغذاء المحيطية.

وأضاف تارلينغ: "الجانب السلبي هو أن هذا الذوبان نفسه، على هذا النطاق الواسع، يفرغ الكثير من المياه العذبة في المحيط مما يقلل مستويات الملوحة ويجعل المياه غير مناسبة للعديد من العوالق النباتية والعوالق الحيوانية التي تتغذى عليها. ويمكن لهذه التأثيرات بعد ذلك أن تنتقل عبر الشبكة الغذائية إلى الأسماك والطيور والفقمات والحيتان. بالإضافة إلى ذلك، إذا استمر A76A على طول مساره نحو Shag Rocks، فإن التلاعب في قاع البحر الضحل قد يكون كارثيا لمجتمعات قاع البحر المتنوعة بيولوجيا".

المصدر: ديلي ميل