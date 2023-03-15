مبارزة بين درونيْن تسفر عن مقتل مشغّل درونات أوكراني

أسفر النزال بين مسيرتيْن جويتيْن روسية وأوكرانية في أجواء مدينة خيرسون عن مقتل مشغّل المسيّرة الأوكرانية الصغيرة FPV دميتري باشوك من أهالي مدينة لفوف الأوكرانية.

وتم تحييد مشغّل المسيّرات الأوكراني نتيجة إصابته المباشرة بدرون انتحاري روسي.

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يذكر أن FPV ( First Person View ) هي المروحية الصغيرة الرباعية المراوح المتحكم فيها عن بعد لاسلكيا، ولا تستقبل المسيّرة إشارات لاسلكية فحسب بل وترسل إشارة فيديو عبر القناة اللاسلكية بالتوقيت الواقعي (أونلاين). أما مشغلها فيمكنه رؤية الفيديو على الشاشة أو بواسطة نظارات الواقع الافتراضي أو خوذة الفيديو.

في ما يتعلق بـFPV العادية يمكن شراؤها في سوق الاجهزة اللاسلكية بسعر يتراوح بين 5 آلاف و30 ألف روبل وفقا لفترة البقاء في الجو وسعة البطاريات الكهربائية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا