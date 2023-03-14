الخوف والاشمئزاز يمكن أن يجعلا حموضة المعدة أكثر شدة!

في مكان ما في الظلام يتحرك شيء ما. يدق قلبك سريعا داخل صدرك، ويرتفع الذعر. من الصعب التفكير بشكل صحيح، وفي أعماق أمعائك، هناك شعور مزعج بأن شيئا فظيعا على وشك الحدوث.

وفقا لدراسة لم تخضع بعد لمراجعة الأقران بقيادة باحثين من جامعة سابينزا في روما، فإن رد الفعل المزعج للمعدة هو أكثر من مجرد أعصاب.

يبدو أن التطور، لسبب ما، قد قرر أن أفضل مسار للعمل عندما نشعر بالاشمئزاز أو الخوف هو خفض درجة الحموضة في القناة الهضمية لجعلها أكثر قلوية.

وبالنظر إلى البحث الذي يُظهر وجود علاقة قوية بين ردود الفعل المعوية واستجابة الدماغ للمواقف المهددة، فإن النتيجة تعزز النماذج التي تشير إلى أن شبكة المعدة تلعب دورا رئيسيا في الاستجابات العاطفية لجسمنا. والشعور بالاشمئزاز في معدتك ليس بالأمر غير المعتاد.

ويبدو أن إعطاء المتطوعين دواء يخفف من ارتجاع المريء والغثيان قبل أن يُعرض عليهم مشهد مقزز له تأثير كبير على ما إذا كانوا يتجنبون نظرهم دون وعي، وهي علامة شائعة على الاشمئزاز.

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ويبدو أن أجسادنا مدفوعة لتكثيف نشاط المعدة عندما نختبر أشياء يجب أن نبتعد عنها، ما يثير الشعور بالغثيان. وفي المقابل، يصبح هذا الإحساس جزءا من استجابة الخوف، ما يدفعنا إلى التصرف وفقا لذلك. وإحدى علامات الرعب المزعج الذي لم يتم قياسه بعمق، على الرغم من ذلك، البيئة الداخلية للمعدة. وأصبح من الواضح بشكل متزايد أن العناصر المجهرية في القناة الهضمية متشابكة مع اضطرابات المزاج، ولكن كيف تتغير الكيمياء التي تسبح بها مع لحظات الاشمئزاز.

في الدراسة الجديدة، قادت عالمة النفس جوزيبينا بورسيلو فريقا من الباحثين في تحقيق في "البيئة الداخلية لنظام الجهاز الهضمي" باستخدام مستشعرات قابلة للابتلاع يمكنها قياس الحموضة ودرجة الحرارة والضغط أثناء مرورها عبر الجهاز الهضمي.

وتم تجنيد عينة من 31 رجلا يتمتعون بصحة جيدة دون أي اضطرابات نفسية أو عصبية أو في الجهاز الهضمي، وطُلب منهم ابتلاع "قرص ذكي" يحتوي على جهاز استشعار وبطارية وجهاز إرسال لاسلكي.

وأثناء التسجيل من الداخل، قاس الباحثون النشاط الكهربائي العضلي للجهاز الهضمي من الخارج، بالإضافة إلى التفاعلات الفسيولوجية الأخرى.

ثم طُلب من المتطوعين المشاركة في أربع جلسات مشاهدة تضمنت مقاطع فيديو مدتها 9 ثوان تم اختيارها لمحتواها السعيد والمثير للاشمئزاز والحزين والخوف. تم أيضا نسج المحتوى العاطفي المحايد في الجلسات ليكون بمثابة عنصر تحكم.

ومن خلال الرد على المقاطع عبر استبيان، أعطى المشاركون للباحثين فكرة عن شعورهم الذاتي تجاه ما رأوه. وفي هذه الأثناء، كان القرص الذكي مشغول بجمع البيانات من الداخل، وتسجيل التفاصيل من المعدة والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة.

تماشيا مع النتائج السابقة، أثيرت أحاسيس المعدة خلال مشاهد الخوف، وتصدرت أثناء مشاهدة المقاطع المثيرة للاشمئزاز. كما ارتفع معدل التنفس كما كان في المشاهد الحزينة.

وفي أعماق الداخل، كان الجهاز الهضمي يقذف المزيد من حمض المعدة في التجويف. وعندما شاهد المتطوعون مقاطع الفيديو المثيرة للاشمئزاز، انخفض الرقم الهيدروجيني في المعدة. كلما شعروا بالاشمئزاز أو الخوف، انخفض الرقم الهيدروجيني.

وعلى الرغم من أنه ليس مفاجئا تماما، فإن هذه التفاصيل الإضافية التي تصف وظائف القناة الهضمية عندما نشعر بمشاعر قوية تساعد في تجسيد العلاقة المعقدة بين العقل والجهاز الهضمي.

ومع مثل هذه البيانات، يمكننا بشكل أفضل ليس فقط عمل أجسامنا التي تعمل بأفضل ما لديها، ولكن أيضا الحالات المتعلقة باضطرابات الأمعاء أو الجهاز الهضمي، وكيف يمكن أن تؤثر على حالتنا العقلية.

بالطبع، لا يمكن تفسير دراسة ما قبل الطباعة التي تقتصر على مجموعة صغيرة من المتطوعين الذكور بشكل واسع للغاية. وستكون هناك حاجة إلى تحقيقات مستقبلية بما في ذلك مجموعة أكثر تنوعا من المتطوعين لتعميم النتائج.

هذا البحث متاح على موقع bioRxiv.

المصدر: ساينس ألرت