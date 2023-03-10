الكشف عن انبعاثات فائقة لثاني أكسيد الكربون على الأرض!

كُشف عن بواعث ثاني أكسيد الكربون الفائقة على الأرض في خريطة جديدة لوكالة ناسا توضح كمية غازات الدفيئة التي يتم ضخها من قبل أكثر من 100 دولة.

وتتصدر القائمة الصين والولايات المتحدة، تليهما الهند وإندونيسيا وماليزيا والبرازيل والمكسيك وإيران واليابان وألمانيا. والمملكة المتحدة ليست بعيدة عن بعض هذه الدول، إلى جانب بقية أوروبا الغربية وأستراليا وكازاخستان ومعظم شمال إفريقيا وجنوب إفريقيا وتشيلي وتايلاند والفلبين.

وساعدت قياسات الأقمار الصناعية من مهمة مرصد الكربون المداري 2 (OCO-2) التابع لوكالة ناسا في وضع المشروع التجريبي.

ويقدر كل من كمية ثاني أكسيد الكربون التي يتم انبعاثها في كل بلد، وكذلك الكمية التي تتم إزالتها من الغلاف الجوي عن طريق الغابات أو "أحواض" امتصاص الكربون الأخرى داخل حدودها.

ويوفر البحث منظورا جديدا للعلماء لأنه يتتبع كلا من انبعاثات الوقود الأحفوري والتغيرات الإجمالية في "مخزون" الكربون في النظم البيئية، مثل الأشجار والشجيرات والتربة.

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وقالت كارين سان جيرمان، مديرة قسم علوم الأرض في ناسا: "تركز وكالة ناسا على تقديم بيانات علوم الأرض التي تعالج تحديات المناخ في العالم الحقيقي - مثل مساعدة الحكومات في جميع أنحاء العالم على قياس تأثير جهود التخفيف من انبعاثات الكربون. وهذا مثال على كيفية تطوير ناسا وتعزيز الجهود لقياس انبعاثات الكربون بطريقة تلبي احتياجات المستخدم".

واستخدمت الدراسة الدولية كلا من البيانات من مهمة OCO-2 وشبكة من الملاحظات السطحية لتقدير الزيادات والنقصان في تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بين عامي 2015 و2020.

وسمح ذلك للباحثين بموازنة مقدار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تنبعث منها دول العالم وإزالتها خلال فترة الخمس سنوات باستخدام ما يُعرف باسم طريقة "من أعلى إلى أسفل".

تقليديا، اتخذ العلماء نهجا "من أسفل إلى أعلى" لتقدير كمية ثاني أكسيد الكربون التي تطلقها دول ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض.

لكن هذا يتطلب موارد وخبرات ومعرفة كبيرة لأنه يتضمن حساب كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة عبر جميع قطاعات الاقتصاد، مثل النقل والزراعة.

ويمكن أن تفتقر الأساليب التصاعدية أيضا إلى التأثيرات الكاملة لأنشطة معينة، مثل التسجيل، لأنها غير معروفة تماما.

لهذا السبب يعتقد الباحثون أن نهجهم التنازلي قد يكون مفيدا بشكل خاص.

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وعلى سبيل المثال، تتضمن الدراسة بيانات لأكثر من 50 دولة لم تبلغ عن انبعاثات على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.

وتساعد المعلومات أيضا في تتبع تقلبات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بتغير الغطاء الأرضي.

وتشكل الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وحدها حجما كبيرا من إجمالي ناتج الكربون في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا، بينما تُظهر البيانات أن إعادة التحريج في أجزاء أخرى من العالم ساعدت على تقليل الكربون في الغلاف الجوي.

وقال معد الدراسة فيليب سياليس، من مختبر علوم المناخ والبيئة في فرنسا: "توفر تقديراتنا من أعلى إلى أسفل تقديرا مستقلا لهذه الانبعاثات وعمليات الإزالة، لذلك على الرغم من أنها لا يمكن أن تحل محل الفهم التفصيلي للعملية للطرق التقليدية التصاعدية، إلا أنه يمكننا التحقق من كلا النهجين من أجل الاتساق''.

ويكشف البحث الجديد عن صورة معقدة لكيفية تحرك الكربون عبر الأرض والمحيطات والغلاف الجوي.

كما أنه لا يفسر فقط التأثير البشري المباشر على غازات الدفيئة في بعض البلدان ولكن أيضا في المناطق التي يكون للناس فيها حد أدنى من البصمة وبالتالي يمكنهم خفض ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقال معد الدراسة نويل كريسي، الأستاذ في جامعة ولونغونغ في أستراليا: "تهدف قوائم الجرد الوطنية إلى تتبع كيفية تأثير سياسات الإدارة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وعمليات إزالته".

ومع ذلك، فإن الغلاف الجوي لا يهتم بما إذا كان ثاني أكسيد الكربون ينبعث من إزالة الغابات في الأمازون أو حرائق الغابات في القطب الشمالي الكندي.

وستزيد كلتا العمليتين من تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وتؤدي إلى تغير المناخ.

لذلك، من الأهمية بمكان مراقبة توازن الكربون في النظم البيئية غير المدارة وتحديد أي تغييرات في امتصاص الكربون.

ويأمل الباحثون في مواصلة تنقيح البيانات التي جمعوها لفهم كيفية تغير الانبعاثات الصادرة عن الدول الفردية.

المصدر: ديلي ميل