العلماء يكتشفون لماذا نشعر بالفزغ من المهرجين!

يعتبر رهاب المهرجين ظاهرة معترفا بها على نطاق واسع. وتشير الدراسات إلى أن هذا الخوف موجود بين البالغين والأطفال في العديد من الثقافات المختلفة.

ومع ذلك ، فهي غير مفهومة جيدا بسبب نقص البحث المركّز.

ففي حين تم تقديم العديد من التفسيرات المحتملة للرهاب في الأدبيات الأكاديمية، لم تحقق أي دراسات في أصوله على وجه التحديد.

لذلك شرع كل من صوفي سكي، باحثة دكتوراه، وجيمس غريفيل، محاضر في علم النفس، وفيليب تايسون، أستاذ مساعد في علم النفس، وشاكيلا ديفيز، محاضر في علم النفس العيادي والصحة العقلية، من جامعة ساوث ويلز، في اكتشاف الأسباب التي تجعل الناس يخافون من المهرجين، ولفهم علم النفس وراء ذلك. وأردوا أيضا استكشاف مدى شيوع الخوف من المهرجين لدى البالغين وإلقاء نظرة على شدة الخوف لدى أولئك الذين أبلغوا عنه.

للقيام بذلك، ابتكروا استبيانا نفسيا لتقييم مدى انتشار وشدة رهاب الكولوفوبيا. وتم إكمال استبيان الخوف من المهرجين بواسطة عينة دولية من 987 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و77 عاما.

وقال أكثر من نصف المستطلعين (53.5%) إنهم خائفون من المهرجين إلى حد ما على الأقل، بينما قال 5% إنهم "خائفون للغاية" منهم.

ومن المثير للاهتمام أن هذه النسبة المئوية التي تشير إلى الخوف الشديد من المهرجين أعلى قليلا من تلك التي تم الإبلاغ عنها للعديد من أنواع الرهاب الأخرى، مثل رهاب الحيوانات (3.8%)، والدم/الحقن/الإصابات (3.0%)، والمرتفعات (2.8%)، والمياه الساكنة أو الأحداث الجوية (2.3%)، والأماكن المغلقة (2.2%)، والطيران (1.3%).

ووجد الباحثون أيضا أن النساء أكثر من الرجال خوفا من المهرجين. وسبب هذا الاختلاف غير واضح، لكنه يردد نتائج الأبحاث حول أنواع الرهاب الأخرى مثل الخوف من الأفاعي والعناكب.

واكتشفوا أيضا أن رهاب الكولوفوبيا يتناقص مع التقدم في العمر، وهذا يتطابق مرة أخرى مع البحث في المخاوف الأخرى.

أصول هذا الخوف

كانت خطوة الباحثين التالية هي استكشاف أصول خوف الناس من المهرجين. وتم تقديم استبيان متابعة إلى 53.5% ممن أبلغوا على الأقل عن درجة معينة من الخوف من المهرج.

إقرأ المزيد

وهذه المجموعة الجديدة من الأسئلة تتعلق بثمانية تفسيرات معقولة لأصول هذا الخوف، على النحو التالي:

- شعور غريب أو مقلق بسبب مكياج المهرجين مما يجعل صورته تبدو غير إنسانية تماما. وتظهر استجابة مماثلة في بعض الأحيان حيال الدمى أو العارضات.

- تنقل ملامح وجه المهرجين المبالغ فيها إحساسا مباشرا بالتهديد.

- يخفي مكياج المهرج الإشارات العاطفية ويخلق حالة من عدم اليقين.

- يذكرنا لون ماكياج المهرج بالموت أو العدوى أو إصابة الدم، ويثير الاشمئزاز.

- سلوك المهرجين غير المتوقع يجعلنا غير مرتاحين.

- تم تعلم الخوف من المهرجين من أفراد الأسرة.

- تصوير سلبي للمهرجين في الثقافة الشعبية.

- تجربة مخيفة مع مهرج.

والمثير للاهتمام، وجد التفسير النهائي، لتجربة شخصية مخيفة مع مهرج، كان لديه أدنى مستوى من الاتفاق. ويشير هذا إلى أن تجربة الحياة وحدها ليست تفسيرا كافيا لسبب خوف الناس منها.

وفي المقابل، كان التصوير السلبي للمهرجين في الثقافة الشعبية عاملا مساهما أقوى بكثير في رهاب الكولوفوبيا.

وهذا أمر مفهوم لأن بعض أبرز المهرجين في الكتب والأفلام تم تصميمهم ليكونوا مخيفين.

وفي الواقع، كان العامل الأقوى الذي حدده الباحثون هو الإشارات العاطفية المخفية، ما يشير إلى أنه بالنسبة للعديد من الأشخاص، ينبع الخوف من المهرجين من عدم قدرتهم على رؤية تعابير وجوههم بسبب مكياجهم.

ولا يمكن رؤية وجوههم "الحقيقية" وبالتالي لا يمكن فهم نواياهم العاطفية.

لذلك، على سبيل المثال، لا نعرف ما إذا كان لديهم جبين متعب أو مجعد، ما قد يشير إلى الغضب. وعدم القدرة على اكتشاف ما يفكر فيه المهرج أو ما قد يفعله بعد ذلك يجعل البعض منا على حافة الهاوية عندما نكون من حولهم.

وقدم هذا البحث بعض الأفكار الجديدة حول سبب خوف الناس من المهرجين - ومع ذلك تظل هناك أسئلة أخرى.

على سبيل المثال، إذا كان المكياج الذي يخفي العواطف يسبب الخوف، فهل يخلق الأشخاص الذين رسموا وجوههم كحيوانات نفس النوع من التأثير؟ أم أن هناك شيئا أكثر تحديدا حول تكوين المهرجين هو الذي يدفع إلى هذا الخوف؟ هذا هو الآن محور البحث المستمر.

المصدر: ساينس ألرت