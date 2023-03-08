روسيا تستخدم لأول مرة قنابل حائمة فائقة الدقة بوزن 1500 كلغ في العملية العسكرية الخاصة

بدأت القوات الجو–فضائية الروسية في استخدام أقوى القنابل الجوية الحائمة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

أفاد بذلك يوم 5 مارس الجاري قائد الوحدة العسكرية الخاصة المؤلفة من المتطوعين الروس "ترويا"، فلاديمير نوفيكوف على قناة "تليغرام" التابعة له.

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وقال إن أصداء انفجار قنبلة "أوباب – 1500 بي" في منطقة بلدة (أوفدييفكا) التي لا تزال تحت سيطرة جيش كييف سُمعت حتى في وسط عاصمة دونباس مدينة دونيتسك الروسية. وأضاف أن القنبلة التي يبلغ وزنها 1500 كيلوغرام قد استخدمتها طائرة حربية روسية ضد مراكز التمترس المحصنة الأوكرانية في تلك المنطقة.

وأوضح نوفيكوف أن قنبلة " أوباب – 1500 بي" كشف عنها لأول مرة عام 2019 فقط، وإنها مزوّدة بنظامي الملاحة الفضائي والاستمراري، وبإمكانها تحقيق إصابة فائقة الدقة للمنشآت العسكرية تحت الأرضية المحصنة من مسافة 40 كيلومترا، أي من خارج منطقة مسؤولية الدفاعات الجوية الميدانية التكتيكية، وذلك دون أن تتعرّض الطائرة التي تلقيها لأي خطر من جانبها.

وقال إن قنبلة " أوباب – 1500 بي" الخارقة الخرسانة والشديدة الانفجار تعمل استنادا إلى مبدأ "ارمِ وانسَ".

المصدر: روسيسكايا غازيتا