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روسيا.. اكتشاف صورة فريدة للسيد المسيح من العصور الوسطى

العلوم والتكنولوجيا

روسيا.. اكتشاف صورة فريدة للسيد المسيح من العصور الوسطى
Institute of Archeology of the Russian Academy of Sciences
صورة السيد المسيح المطرزة التي عثر عليها علماء الاثار
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عثر علماء معهد الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية خلال عمليات الحفر الجارية بالقرب من مدينة موروم في موقع على طريق موسكو- قازان السريع صورة فريدة للسيد المسيح.

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واكتشف علماء الآثار خلال ذلك مستوطنة Chaadaevo 5 والمقبرة العائدة لها التي تعود للقرون الوسطى، حيث عثر العلماء على 46 قبرا مسيحيا فيها بقايا ملابس من بينها صور مطرزة لثلاثة قديسين مسيحيين، وأزرار معدنية وقطع ملابس مطرزة بالذهب والفضة، ووفقا للعلماء جميع هذه الأشياء تعود لفترة ما قبل الغزو المغولي.

ولكن الشيء المثير للاهتمام هو قطعة القماش التي عثر عليها العلماء في قبر امرأة دون الخامسة والعشرين من العمر، وفي وسطها صورة أمامية مطرزة للسيد المسيح وفي الجانبين صورتا العذراء مريم ويوحنا المعمدان في وضعية الصلاة.

ووفقا للباحثين هذه الصور مطرزة بخيوط من الحرير والذهب، وتشير تقنية العمل وتعقد المواد إلى حرفية ومهارة العاملين.

وتجدر الإشارة إلى أن شرائط منسوجة بالذهب من القرنين الحادي عشر والثالث عشر كتلك التي عثر عليها في هذه المقبرة لتزيين الملابس، كانت تستخدم في روسيا وكانت تجلب على الأرجح من بيزنطية وإسبانيا. وكان تطريز صور القديسين (غالبا على أغطية الرأس) يعتبر في المراحل الأولى للمسيحية بمثابة دليل على الالتزام بالإيمان.

المصدر: فيستي. رو

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