علماء الآثار الروس يكتشفون في غرب سيبيريا مستوطنة عمرها 2800 عام

أجرى العلماء في معهد الآثار والأثنوغرافيا في فرع سيبيريا لأكاديمية العلوم الروسية حفريات بالقرب من منجم "غورلوفسكي" للفحم بمقاطعة نوفوسيبيرسك في غرب سيبيريا.

حيث عثروا على مستوطنة قديمة عمرها 2800 عام.

وقال أمين سر قسم الطوارئ والحفريات الأثرية في المعهد أنطون فيبورنوف، إن استصلاح حقل الفحم "غورلوفسكي" أسفر عن اكتشاف مستوطنة قديمة تعود إلى عصر البرونز المتأخر مع الانتقال إلى عصر الحديد المبكر. وأوضح أن حفريات الطوارئ تنفّذ للحيلولة دون القضاء على الآثار نتيجة استصلاح المنطقة الاقتصادية الجديدة.

إقرأ المزيد

وتم العثور في منطقة المستوطنة القديمة، على أجزاء من الأواني الخزفية التي استخدمها الناس الذين عاشوا هنا منذ حوالي 2800 عام. وقال إن "هذا الاكتشاف مثير للاهتمام على وجه التحديد لأن مثل هذه المناطق البعيدة عن المجاري المائية الكبيرة ، غالبا ما لا تصبح منطقة يسعى إليها علماء الآثار لإجراء حفريات، مما يعني أن هناك ظروفا أكثر ملاءمة للحياة".

ويمكن أن توفّر الدراسات الشاملة لهذه المستوطنة بيانات جديدة عن نمط حياة سكان المنطقة، وأن تجعل من الممكن الحكم على تكيّفهم مع ظروف الغابة والسهوب الصعبة.

بالإضافة إلى ذلك، تم عام 2022 تنفيذ أعمال الإنقاذ فيما يتعلق بإعادة بناء خط أنابيب منتجات النفط "أومسك – سوكور" في سهوب منطقة موشكوفسكي في مقاطعة نوفوسيبيرسك. وقال فيبورنوف: إن "هذا هو أحد أكثر أعمال المعهد طموحا في علم الآثار بشكل عام، وأنا متأكد من أنها أكبر حفريات الإنقاذ الأثرية أجريت في العقود الأخيرة في مقاطعة نوفوسيبيرسك".

وأضاف أنه اكتشف في مناطق "تشانوفسكي - بحيرة تاشتاجول -1" و"بحيرة ريباتشي" مدفنان على شكل التل. وتبيّن أن معظم القبور هناك كانت فردية، وكقاعدة عامة، كان شخص واحد مدفونا مع حصانه. والقبر المثير للاهتمام هو دفن امرأة شابة مع مجموعة كبيرة من المجوهرات. قال فيبورنوف:" هناك مجوهرات العنق، مجوهرات الأزياء، ومرآة برونزية موضوعة على حزامها، لم تلعب دورا نفعيا فقط، بل ربما كان هناك مغزى آخر منها. كما أشار إلى تنوع مدافن الأطفال. وبالنسبة لصبي يبلغ من العمر حوالي 10 أعوام، صنعت له عربة خاصة مع خندق ومنصة معدة للمدخل.

المصدر: تاس