الولايات المتحدة تزود مدمراتها الحربية بصواريخ فرط صوتية

أعلن موقع Naval New أن الولايات المتحدة تعمل على مشروع لتزويد مدمرات Zumwalt الحربية بصواريخ فرط صوتية.

وجاء في منشور على الموقع "وقع سلاح البحرية الأمريكي عقدا مع شركة Lockheed Martin لتزويد مدمرات Zumwalt بصواريخ C-HGB الفرط الصوتية، وفي حال المضي في الصفقة فإن قيمة المشروع قد تصل إلى ملياري دولار".

ويتم تطوير صواريخ "C-HGB" بمشاركة خبراء من الجيش الأمريكي وسلاح البحرية الأمريكي، في إطار برنامج (CPS-(Conventional Prompt Strike، وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الصاروخ الجديد سيتكون من مرحلتين، وسيكون قطره 87.6 سم، وعند إطلاقه ستقوم مرحلة الدفع فيه بإيصاله لسرعة تفوق سرعة الصوت، وبعدها سينفصل الرأس الحربي فيه عن الجسم الحامل ليتجه نحو هدفه.

وتعمل شركة Lockheed Martin على تطوير نسخ من هذه الصواريخ يمكن إطلاقها من الأرض، ويمكنها أن تصيب أهدافها على مسافات تصل إلى 2776 كلم، وسرعة هذه الصواريخ من المفترض أن تصل إلى 17 ماخ (20826 كلم/سا)، ومن المتوقع أن يجرى الاختبار الأول لهذه الصواريخ عام 2023.

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ووفقا للعقود الجديدة التي وقعتها الشركة مع سلاح البحرية الأمريكي سيتعين عليها تجهيز السفن الحربية الأمريكة بمنصات لإطلاق هذه الصواريخ، وتقديم الدعم الفني والتقني لهذه المنصات لاحقا.

المصدر: سلاح روسيا