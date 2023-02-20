روسيا تعرض أسلحة وأجزاء من صواريخ HIMARIS استحوذت عليها في عمليتها العسكرية الخاصة (صور)

كشفت روسيا في بطرسبورغ عن أقسام من صواريخ HIMARIS الأمريكية، وبعض المعدات العسكرية الأجنبية التي استحوذت عليها في إطار عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن روسيا افتتحت في بطرسبورغ متحفا للتاريخ العسكري، مخصصا لعمليتها العسكرية الخاصة، وفيه تم عرض وحدة تحكم رئيسية مخصصة لصاروخ HIMARIS أمريكي الصنع تم إسقاطه خلال العملية العسكرية.

وتشير المعلومات إلى أن عينة من الصاروخ حصلت عليها القوات الخاصة الروسية وقوات المخابرات التابعة للحرس الوطني الروسي في منطقة الاشتباكات خلال العملية الخاصة، ونقلت العينة إلى المتحف بعد أن تمت معاينتها ودراستها بشكل دقيق.

كما ضم المعرض العديد من البدلات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية، ورتبا وشعارات للعسكريين والضباط الأوكرانيين، وأسلحة أجنبية متنوعة منها صواريخ مضادة للدروع، تم الاستحواذ عليها خلال العملية العسكرية الخاصة أيضا.

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المصدر: تليغرام/ @rosgvardszo