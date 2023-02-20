حبوب منع حمل للذكور تجتاز الاختبارات الأولى

ابتكر علماء من الولايات المتحدة حبوبا لمنع الحمل للذكور واجتازت الاختبارات الأولى بنجاح.

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وتشير مجلة Nature Communications إلى أن هذا المستحضر يحتوي على مادة تكبح مؤقتا إنزيم adenylate cyclase (sAC) لدى الذكور.

وهذا الإنزيم ضروري لضمان حياة الحيوانات المنوية وكذلك تحركها نحو بويضة الأنثى.

ووفقا للخبراء، يبدأ مفعول هذه الحبوب بعد ثلاثين دقيقة من تناولها عن طريق الفم ويستمر مفعولها كمانعة للحمل لمدة ساعتين وينتهي تماما بعد ثلاث ساعات، وتعود خصوبة الذكور بالكامل في اليوم التالي. واتضح أن هذه الحبوب لم تؤثر في السلوك والصحة وبقي مستوى الرغبة الجنسية والقذف طبيعيا.

ويشير الباحثون، إلى أن ميزة هذه الحبوب بخلاف الأدوية الهرمونية يمكن استخدامها عند الحاجة فقط وليس باستمرار. كما أنه يجب تناولها قبل الجماع بنصف ساعة وليس في وقت معين وباستمرار.

وعلى الرغم من أن هذه الحبوب اختبرت على الفئران فقط (التي لها مؤشرات فسيولوجية مماثلة للإنسان)، فإن المرحلة الآتية تتضمن اختبارها على متطوعين من الرجال وعلى ضوء نتائجها تبدا الاختبارات السريرية، يليها الإنتاج المتسلسل.

المصدر: لينتا. رو