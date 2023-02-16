خبير عسكري يكشف إمكانيات السلاح النووي التكتيكي

اعلن الخبير العسكري الروسي أليكسي سوكونكين، أن الأسلحة النووية التكتيكية تستخدم في تدمير محاور النقل وتجمعات المشاة والمعدات والاليات العسكرية.

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ويشير الخبير في تصريح لـ News.ru، إلى أن القوة التدميرية للسلاح النووي التكتيكي تعادل 200-300 طن من مادة تي أن تي المتفجرة. ويشير إلى أن هذه الأسلحة تفيد في تدمير أرتال الدبابات والمدرعات والجسور والتجمعات الكبيرة للمشاة.

ويقول: "يجب ألا ننسى هنا العامل النفسي، عندما يعلم العدو بإحتمال استخدام مثل هذا السلاح ضده. لأنه إذا كان بوسع صاروخين تقليديين القضاء على 350 شخصا و40 آلية عسكرية، فتصوروا ما هي إمكانيات السلاح النووي التكتيكي".

يذكر أن الخبير العسكري بوريس يولين، كان قد اعلن في أكتوبر عام 2022 أن الأسلحة النووية الاستراتيجية تستخدم في تدمير الأهداف الاستراتيجية للعدو، أما التكتيكية فتستخدم ضد العدو في ساحات القتال.

المصدر: لينتا. رو