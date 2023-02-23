العلماء يطورون حبوب منع حمل للذكور تشل حركة الحيوانات المنوية مؤقتا

إذا تناولت النساء أقراص "الصباح التالي" لمنع الحمل، فهل يمكن للرجال يوما ما أن يأخذوا أقراصا مشابهة "قبل ساعة" من الجماع؟.

قالت دراسة تجريبية إن عقارا مرشحا جديدا يجعل ذكر الفئران عقيما في غضون ساعة ويختفي العقم في أقل من يوم، ما قد يشير إلى وسيلة منع حمل ذكرية مستقبلية عند الطلب.

وينضم الدواء المحتمل، الذي لم يتم اختباره على البشر ولا يزال بعيدا عن إمكانية أن يصبح متاحا، إلى عدد متزايد من موانع الحمل الذكورية قيد التطوير.

ومع ذلك، يوجد حاليا خياران فقط متاحان للرجال: الواقي الذكري وقطع القناة الدافقة.

وقد عانت الأدوية السابقة جزئيا بسبب الاعتقاد بأن الحد من الآثار الجانبية أعلى بكثير بالنسبة للرجال - لأنهم لا يجازفون بالحمل - فضلا عن عدم اهتمام صناعة الأدوية بالموضوع.

وقالت ميلاني بالباخ، الباحثة في علم العقاقير في وايل كورنيل ميديسين في الولايات المتحدة: "بالنسبة للنساء، يقع كل عبء وسائل منع الحمل على عاتقنا الآن".

وقالت بالباخ، المعدة الرئيسية للدراسة المنشورة في Nature Communications: "نريد خيارات جديدة".

واستهدف فريق الباحثين إنزيما يسمى محلول أدينيليل القابل للذوبان، والذي يعمل بمثابة "مفتاح تشغيل" للحيوانات المنوية، كما قال المعد المشارك في الدراسة يوشين باك، وهو أيضا من طب وايل كورنيل.

وقال إنه إذا تم إيقاف تشغيل الإنزيم، فلن تتمكن الحيوانات المنوية من الحركة.

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وعبر العديد من الاختبارات المختلفة، أظهر الباحثون أن المركب الذي يمنع الإنزيم يجعل الحيوانات المنوية للفئران غير متحركة في غضون 30 دقيقة إلى ساعة.

وقالت الدراسة إن المركب كان فعالا بنسبة 100% في منع الحمل خلال أول ساعتين، وانخفض إلى 91% في الساعات الثلاث الأولى.

وبعد 24 ساعة، تحركت الحيوانات المنوية للفئران بشكل طبيعي مرة أخرى.

ويأمل الباحثون في الحصول على قرص واحد غير هرموني يعمل في أقل من ساعة ويستمر من 6 إلى 12 ساعة، على حد قول باك.

وسيكون هذا مختلفا كثيرا عن الخيارات الأخرى قيد التطوير، مثل الهلام الهرموني الذي يخضع حاليا للتجارب البشرية، والتي تستغرق جميعها أسابيع أو شهورا لبدء العمل والتوقف عن العمل.

ولم يلاحظ أي آثار جانبية في الفئران.

وأشارت الأبحاث السابقة إلى أن الرجال المصابين بالعقم الذين خضعوا لإيقاف عمل إنزيم adenylyl cyclase القابل للذوبان بشكل دائم، لديهم معدل متزايد من حصوات الكلى.

وقال باك إن هذا كان نتيجة لانخفاض إنزيمهم دائما - وهو ما لن يكون هو الحال بالنسبة للرجال الذين يتناولون أقراصا عند الطلب.

وقال باك إن الباحثين يأملون في إجراء التجارب الأولى على البشر في غضون ثلاث سنوات، مع احتمال وصول المنتج النهائي إلى ثماني سنوات.

وقالت سوزان ووكر، الخبيرة في وسائل منع الحمل في جامعة أنجليا روسكين بالمملكة المتحدة، والتي لم تشارك في البحث، إنها كانت "متشككة قليلا" في أن أقراص منع الحمل ستسوّق في الواقع لأن العديد من الجهود الأخرى فشل.

لكن "الميزة اللافتة للنظر" للفعالية شبه الفورية توفر "إمكانية رؤية شريك لك في تناول أقراص منع الحمل"، على حد قولها.

المصدر: ساينس ألرت