اكتشاف حيوان لافقاري قديم غير معروف في منطقة كوبان الروسية

حقق علماء البعثة الاستكشافية الذين عملوا في محمية "أوتريش" بمنطقة كوبان الروسية منذ 4 أعوام اكتشافا فريدا.

فقد اكتشف الباحثون عام 2019 شيئا أذهلهم كثيرا، لكنهم امتنعوا طوال هذا الوقت عن إطلاق التصريحات المدوية في شأنه.

والآن بعد أن أزيلت كل الشكوك أدلى العلماء ببيان مثير، جاء فيه أنهم اكتشفوا في منطقة كوبان الروسية نوعا جديدا من اللافقاريات لم يكن معروفا من قبل للعلم، ويبلغ عمره ما لا يقل عن 5 ملايين عام.

وقد اكتشف في منطقة محمية "أوتريش" الحكومية في كوبان الروسية نوع جديد لم يعرفه العلم سابقا من القشريات، وأطلق عليه اسم Niphargus utrishensis Marin نسبة إلى اسم المحمية الروسية. جاء ذلك في بيان نشره المكتب الصحافي لمحمية "أوتريش". وتحقق الاكتشاف المذكور بفضل جهود بذلها فريق من العلماء في معهد البيئة والتطور لدى أكاديمية العلوم الروسية.

krasnodar-news.net

وقام أعضاء البعثة بفحص لافقاريات المياه العذبة في البحيرات والجداول والآبار ومنافذ المياه بين طبقات الصخور في الشقوق وعلى الساحل.

وبناء على نتائج البحث، اكتشف حوالي 12 نوعا من القشريات تعيش في منطقة القوقاز. وعند ذلك استعان العلماء بطرق البحث الحديثة للتعرف على اللافقاريات، كما أجريت مقارنات مورفولوجية (بين الأشكال)، ما أدى إلى اكتشاف الرمز الشريطي للحمض النووي.

وقال رئيس البعثة العلمية، إيفان مارين:" نعتقد أن التوزع الحالي للأنواع يتحدد بالدرجة الأولى من خلال "نمو" سلاسل الجبال الساحلية القوقازية وتفتت طبقات الكارست على مدار المليونين أو الـ3 ملايين سنة الماضية. ونظرا لأن هذه الحيوانات غير قادرة على الانتشار النشط، فإننا نعتقد أن هذه الخطوط الجينية القديمة الفريدة وبيئاتها الحيوية والموائل المائية الجوفية حيث تعيش القشريات بحاجة إلى حماية خاصة".

وحسب العلماء فإن هذه الحيوانات استقرت في موائلها الحالية منذ 5 ملايين عام على أقل التقدير، أي في نهاية العصر الميوسيني. ومع ذلك، فإن اللافقاريات الفريدة من نوعها لا تزال الآن على وشك الانقراض بسبب استنفاد المياه الجوفية هناك.

المصدر: تاس