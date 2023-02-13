أوكرانيا تختبر درونا انتحاريا بعيد المدى

تناقلت شبكات التواصل مقطع فيديو لمسيّرة حائمة انتحارية تم تطويرها في جامعة كييف للطيران.

وأشار مستخدمو الإنترنت إلى أن مظهرها الخارجي يشبه درون Arash-2 الإيراني الصنع، وربما شكّل هدف RZ-60 الجوي التدريبي من تصنيع شركة "رامزاي" في كييف أساسا للمسيّرة الانتحارية الأوكرانية الجديدة.

وبلغ طول المسيّرة متريْن، وهي مزوّدة بمحرك مكبسي ومروحة خلفية تدفعها. ويتم إطلاقها من منجنيق صاروخي قصير. وتستخدم المسيّرة عند إطلاقها وحدة تسريع تسمح لها بالانطلاق من منصة ذات طول قصير.

وقال موقع bmpd الإلكتروني المتخصص في التقنيات العسكرية إن الفيديو أظهر مسيّرة وضعت على منصة شاحنة "غازيل" صغيرة، وأضاف أن مقدمتها كبيرة، ما يدل على أنها مزوّدة بخزان وقود إضافي، فضلا عن رأس قتالية.

وقد يصل مدى عمل الدرون بضعة مئات كيلومترات. أما توجيهه بواسطة الملاحة الفضائية "جي بي إس" أو "غلوناس" فسيتيح له فرصة لإصابة الأهداف الثابتة بعد التعرف على إحداثياتها. أما استخدام منظومة "ستارلينك" للاتصال الفضائي فقد يزيل قيودا متعلقة بمسافة القيادة.

وحسب الفيديو تنطلق المسيّرة من منصة شاحنة صغيرة بواسطة وحدة تسريع صاروخية وتحلق إلى الهدف بواسطة محرك مكبسي ومروحة خلفية. ويبدو أن فاعلية المسيّرة الانتحارية الجديدة، حسب bmpd، ستزيد عن فاعلية سابقتها مسيّرة "ستريج" السوفيتية التصنيع التي كانت أوكرانيا تقصف الأراضي الروسية بواسطتها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا